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Як розмитнити "евробляху": покрокова інструкція для українців

Середа 02 вересня 2020 20:52
Як розмитнити "евробляху": покрокова інструкція для українців
Розмитнення "евроблях" в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Експерти розповіли про розмитнення "евроблях" в Україні

При покупці автомобіля на єврономерах необхідно пам'ятати, що якщо він буде використовуватися в Україні на постійній основі, то потрібно зробити вітчизняну реєстрацію.

Почати митне оформлення "евробляхи" потрібно протягом 24 годин після її ввезення на територію України. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

В першу чергу автовласнику потрібно підготувати необхідний пакет документів, а саме:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • водійське посвідчення;
  • митна декларація;
  • документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
  • техпаспорт;
  • документ, що підтверджує вартість транспортного засобу

Після цього автомобіль необхідно відправити до тієї митниці, яка знаходиться поруч до місця реєстрації власника машини. Там же на місці потрібно уточнити пакет документів, щоб бути впевненим у правильній підготовці до процедури реєстрації.

Сама реєстрація авто може зайняти до 10 днів. Після цього власник отримає разом з номерними знаками і новий техпаспорт.

Нагадаємо, українських водіїв попередили, що їх будуть штрафувати, якщо вони встановлять ЗD номерні знаки, які стали модними останнім часом.

Раніше ми писали про те, що в Україні обов'язковий техогляд можуть ввести для всіх транспортних засобів.

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