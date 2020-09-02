Як розмитнити "евробляху": покрокова інструкція для українців

Експерти розповіли про розмитнення "евроблях" в Україні
При покупці автомобіля на єврономерах необхідно пам'ятати, що якщо він буде використовуватися в Україні на постійній основі, то потрібно зробити вітчизняну реєстрацію.
Почати митне оформлення "евробляхи" потрібно протягом 24 годин після її ввезення на територію України. Про це повідомляє OBOZREVATEL.
В першу чергу автовласнику потрібно підготувати необхідний пакет документів, а саме:
Після цього автомобіль необхідно відправити до тієї митниці, яка знаходиться поруч до місця реєстрації власника машини. Там же на місці потрібно уточнити пакет документів, щоб бути впевненим у правильній підготовці до процедури реєстрації.
Сама реєстрація авто може зайняти до 10 днів. Після цього власник отримає разом з номерними знаками і новий техпаспорт.
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