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Украинских водителей будут штрафовать за "модные" номера: кого это коснется

Воскресенье 23 августа 2020 12:52
Украинских водителей будут штрафовать за "модные" номера: кого это коснется
В Украине водителей будут штрафовать за ЗD номерные знаки (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Любителей ЗD номерных знаков на авто ждет разочарование

Украинских водителей предупредили, что их будут штрафовать, если они установят ЗD номерные знаки, которые стали модными в последнее время. При этом такие номера не соответствуют установленным требованиям ДСТУ.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в Украине сейчас появилось очень много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD. Водителей уверяют, что такие номера разрешены, но это не так.

Белошицкий отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия" четко прописано то, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям

Он добавил, что водителям грозит штраф в размере 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или же водителя отправят на общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Напомним, в Украине существует несколько удобных способов, как уплатить штраф за нарушение ПДД.

Ранее в Киеве пьяный водитель мусоровоза задавил женщину с сыном на самокате. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы.

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