Обязательный техосмотр могут ввести для всех транспортных средств
Понедельник 31 августа 2020 15:31
Новина українською
Техосмотр (фото: freepik.com)
Украинским водителям рассказали важные детали касательно обязательного техосмотра
До конца 2020 года Министерство инфраструктуры Украины намерено ввести обязательный технический осмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого.
Интересно, что техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не вызывало ассоциации с коррупционным осмотром от Госавтоинспекции. Об этом сообщает MMR.
Законопроект предлагает проводить периодическую проверку транспорта и придорожный осмотр.
Периодическая проверка:
- Частные легковушки и грузовики, масса которых не превышает 3,5 тонны, будут проходить первую проверку через 4 года после регистрации, а затем каждые два года;
- Такси - через 1 год с момента регистрации и далее каждый год;
- Автобусы, микроавтобусы - через 1 год после регистрации, а дальше каждые полгода;
- Грузовики и полуприцепы, вес которых составляет более 3,5 тонны - через 1 год после регистрации, а дальше ежегодно;
- Мотоциклы, объем двигателя которых превышает 125 кубических сантиметров - через 2 года после регистрации, а дальше каждые 2 года.
Обязательный техосмотр транспортных средств, независимо от даты их предыдущей проверки, будет осуществляться в следующих случаях:
- Перерегистрации автомобиля;
- Изменение типа, назначения или параметров конструкции транспорта;
- ДТП.
Но есть и те, кому не нужно будет проходить проверку. Это касается владельцев:
- Транспортных средств с максимальной скоростью до 25 км/ч;
- Антикварных транспортов;
- Спортивных машин;
- Автомобилей с дипломатической неприкосновенностью;
- Тракторов и сельхозтехники, объемом двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров.
Придорожная проверка:
- Начальная - проверка пригодности транспорта, визуальная оценка состояния и проверка того, были ли устранены все замечания в последнем техосмотре.
- Углубленная - будет осуществляться в случае технических несоответствий.
Напомним, специалисты рассказали, что значат жесты и знаки водителей на дорогах.
Ранее сообщалось о том, что в Украине водителей хотят заставить пересдать на права.
.