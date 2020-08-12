Расстреливали на остановках и вытаскивали из авто: видео и фото жесткой ночи в Беларуси

Третья ночь протестов в Беларуси против режима Лукашенко и его очередной победы на выборах обозначилась особенной жестокостью силовиков. Людей усаживали на остановке и расстреливали резиновыми пулями, выволакивали из авто, избивали и садили в автозаки, избивали байкеров и стреляли по окнам.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Минске столкновения в ночь с 11 на 12 августа перетекли из центра, который быстро зачистили, на окраины.

"ОМОН бегал по дворам, выламывал двери и жестко бил попавшихся. Сильно досталось водителям и мотоциклистам", - говорится в сообщении NEXTA Live.

Мужчину догнали под подъездом и жестоко избили (видео: NEXTA Live)

В то же время, в региональных городах не было таких жестких столкновений. Все силы милиции, ОМОНа и внутренних войск стянули в столицу.

"Наши люди абсолютно свободно гуляют в Гомеле! Еще бы - ведь все каратели стянуты в Минск, получать люлей от серебрянских ребят", - сообщают СМИ.

Именно на Серебрянке - районе в Минске - были самые жесткие сопротивления. Людям даже удалось соорудить баррикады.

Третья ночь протестов в Беларуси (фото: NEXTA Live)

Жестокость силовиков в третью ночь протестов усилилась. Сообщается, что "каратели" получили карт-бланш от властей: любой ценой пресечь сопротивление.

"Сегодня фашисты, особенно из внутренних войск (да-да, в основном людей расстреливают именно они) и ОМОНа, проявили всю свою звериную сущность. Ублюдкам дали полный карт-бланш на погромы и создание беспорядков в городе", - пишет NEXTA Live.

На одном из видео, идущим по двору силовикам кричат позор, а они в ответ начинают стрелять по окнам квартир.

Силовики в Минске обстреливали окна (видео: Mash)

"Подонки словили двух парней, усадили их на остановки и расстреляли резиновыми пулями. Вам это обязательно припомнят", - говорится в СМИ.

Людей расстреливали на остановке (видео: NEXTA Live)

В Уручье (район Минска) к голове байкеров приставляли пистолеты и очень жестко избивали.

Жестокое избиение байкеров в Минске (видео: NEXTA Live)

На третьи сутки протестов было задержано много журналистов, представителей СМИ избивали. Среди них Руслан Кулевич из hrodna.life и его жена Татьяна, Алесь Денисов, журналист и лидер группы "DZIECIUKI".

Также сообщается о задержании и избиении журналиста Tut.by Станислава Коршунова. У фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица разбили дисплей камеры. Фотокорреспондент "Нашай Нівы" Надежда Бужан рассказала, что из ее камеры силовики забрали флешку.

С применением силы задержали журналистов Onliner - бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко. У последнего разбита камера.

А утром 12 августа государственные СМИ Белоруссии заявили о задержании некого "координатора массовых беспорядков" в Минске. Он якобы управлял тремя людьми, которые "руководили сотнями".

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