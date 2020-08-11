В Беларуси показали "концлагерь" карателей: кадры шокируют

Протесты в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

В Беларуси продолжаются протесты, массовые задержания, в тюрьмах над людьми открыто издеваются

Протесты в Беларуси в ночь с 10 на 11 августа были невероятно жестокими. Второй день противостояния силовиков и народа обернулся массовыми задержаниями, избиениями. Омоновцы били толпой лежащих задержанных, не жалели ни парней, ни девушек. А в тюрьмах над людьми открыто издеваются.

В местных Telegram-каналах пишут, что тюрьмы переполнены. Людей берут прямо у подъездов, хватают в переулках и "пакуют" в автозаки.

Только за предыдущую ночь было задержано около 3 тысяч протестующих. А Лукашенко назвал людей, которые устали от его режима и вышли со слоганом "Живе Беларусь", "овцами".

Недавно же появились шокирующие кадры, снятые в одном из РУВД Минска. Десятки людей лежат лицом вниз во внутреннем дворе за колючей проволокой.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберемся - то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - подписаны кадры в Telegram-канале NEXTA Live.

РУВД в Минске, утро после второй ночи протестов (видео: NEXTA Live)

Ранее мы публиковали фото и видео жестких протестов в Беларуси, где людям стреляли в спину, а женщин били ногами.

Напомним, что противостояния начались после того, как Александр Лукашенко в очередной раз объявил себя победителем на выборах. ЦИК Беларуси опубликовал окончательные результаты: Лукашенко набрал 80,23%, а Светлана Тихановская - его главный оппонент - 9,9%. Явка составила 84%. Хотя результаты экзитполов показали совершенно обратную картину.

Также мы публиковали фото из Беларуси, которые заставляют плакать и гордиться за людей.