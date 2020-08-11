В Киеве запустили в небо огромный флаг Беларуси: фантастическое видео

В Киеве запустили в небо флаг Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

Украинцы выразили солидарность с народом Беларуси

В Киеве в небо запустили огромный бело-красно-белый флаг Беларуси, который стал символом самых грандиозных протестов в стране за все время. Украинцы таким образом выразили поддержку белорусам, которые вышли на протесты против результатов выборов.

На фантастических кадрах, сделанных с дрона, две девочки бегут по новому пешеходно-велосипедному мосту. В руках у них огромный развевающийся флаг. Затем одну из девочек меняет взрослый. А на следующих кадрах флаг уже развевается в небе над днепровскими склонами.

Фантастическое видео появилось на странице Facebook Dronarium Украина (тут видео более высокого качества). Ролик смонтирован под песню "Перемен" группы Кино, которая стала символом протестов в Беларуси.

В Киеве запустили гигантский флаг Беларуси (видео: YouTube)

Интересно, что бело-красно-белый флаг не является ныне государственным символом страны. Такая расцветка была у Беларусской народной республики в 1918-1919 годах, а также с 1991 по 1995 годы. Вскоре после прихода Лукашенко к власти, символом страны стал красно-зеленый стяг с вышивкой сбоку - почти такой, как при СССР, но без серпа и молота.

Отметим, что в протестах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко обвиняет кого угодно, но только не себя и не нынешний режим. Людей, что вышли на улицу, он назвал "овцами", а в протестах частично обвинил "майданутых украинцев".

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - заявил действующий президент в интервью изданию Белта.

Напомним, что протесты в Беларуси начались 9 августа. Люди стали выходить на улицу, когда Лукашенко снова объявили победителем президентской гонки. По данным ЦИК он набрал более 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская не дотянула и до 10%. Хотя данные экзитполов и ряд опубликованных протоколов показывал явное преимущество Тихановской.

Отметим, что Светлана Тихановская - главный оппонент Лукашенко на выборах - покинула страну. Политик уехала в Литву, после чего записала два видеообращения. В одном она призналась в слабости, а во втором - призвала людей уйти с улиц. Текст второй записи политик прочитала с листка, выглядела она подавленной.

Ранее мы публиковали фото протестов в Беларуси, которые задевают за живое.