Розстрілювали на зупинках і витягали з авто: відео та фото жорсткої ночі в Білорусі

Третя ніч протестів у Білорусі проти режиму Лукашенка і його чергової перемоги на виборах позначилася особливою жорстокістю силовиків. Людей садили на зупинці і розстрілювали гумовими кулями, виволікали з авто, били і садили в автозаки, били байкерів і стріляли по вікнах.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Мінську зіткнення в ніч з 11 на 12 серпня перетекли з центру, який швидко зачистили, на околиці.

"ОМОН бігав по дворах, виламував двері і жорстко бив тих, хто попався. Сильно дісталося водіям і мотоциклістам", - йдеться в повідомленні NEXTA Live.

Чоловіка наздогнали під під'їздом і жорстоко побили (відео: NEXTA Live)

Водночас, в регіональних містах не було таких жорстких зіткнень. Всі сили міліції, ОМОНу і внутрішніх військ стягнули до столиці.

"Наші люди абсолютно вільно гуляють в Гомелі! Ще б - адже всі карателі стягнуті в Мінськ, отримувати люлей від серебрянських хлопців", - повідомляють ЗМІ.

Саме на Серебрянці - районі в Мінську - був найжорсткіший опір. Людям навіть вдалося спорудити барикади.

Третя ніч протестів у Білорусі (фото: NEXTA Live)

Жорстокість силовиків в третю ніч протестів посилилася. Повідомляється, що "карателі" отримали карт-бланш від влади: за будь-яку ціну припинити опір.

"Сьогодні фашисти, особливо з внутрішніх військ (так-так, в основному людей розстрілюють саме вони) і ОМОНу, проявили всю свою звірячу сутність. Ублюдкам дали повний карт-бланш на погроми і створення безладів в місті", - пише NEXTA Live.

На одному з відео, силовикам кричать ганьба, а вони у відповідь починають стріляти по вікнах квартир.

Силовики в Мінську обстрілювали вікна (відео: Mash)

"Покидьки зловили двох хлопців, посадили їх на зупинки і розстріляли гумовими кулями. Вам це обов'язково пригадають", - йдеться в ЗМІ.

Людей розстрілювали на зупинці (відео: NEXTA Live)

В Уруччі (район Мінська) до голови байкерів приставляли пістолети і дуже жорстко били.

Жорстоке побиття байкерів у Мінську (відео: NEXTA Live)

На третю добу протестів було затримано багато журналістів, представників ЗМІ били. Серед них Руслан Кулевич з hrodna.life і його дружина Тетяна, Алесь Денисов, журналіст і лідер групи "DZIECIUKI".

Також повідомляється про затримання і побиття журналіста Tut.by Станіслава Коршунова. У фотокореспондента Associated Press Сергія Гриця розбили дисплей камери. Фотокореспондент "Нашай Нівы" Надія Бужан розповіла, що з її камери силовики забрали флешку.

З застосуванням сили затримали журналістів Onliner - більд-редактора Владислава Борисовича і відеокореспондента Сергія Птушко. В останнього розбита камера.

А вранці 12 серпня державні ЗМІ Білорусі заявили про затримання якогось "координатора масових заворушень" у Мінську. Він нібито керував трьома людьми, які керували сотнями".

Раніше ми писали, що у Білорусі показали "концтабір" карателів. Кадри знущань над людьми шокують.

Також повідомлялося, що у Києві запустили в небо величезний прапор Білорусі. З'явилося фантастичне відео.