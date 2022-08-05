Как рассчитывается конкурсный балл при поступлении в вуз: формула

В Украине продолжается прием заявлений на поступление в высшие учебные заведения, при котором учитывается конкурсный балл, то есть комплексная оценка достижений поступающего.
Как правильно рассчитать конкурсный балл по формуле, пишет Osvita.ua.
Конкурсный балл - это комплексная оценка достижений абитуриента, в которую входят результаты вступительных испытаний и другие показатели, которые рассчитываются в соответствии с правилами приема в учреждение высшего образования.
В 2022 году конкурсный балл для конкурсного отбора на первый курс бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования исчисляется на основе результатов:
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Конкурсный балл на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) рассчитывается по формуле:
Конкурсный балл (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ (или КБ = ТК).
Конкурсный балл на младшего бакалавра рассчитывается по формуле:
Конкурсный балл (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 Х П2 + ОУ (или КБ = ТК).
Отметим, если конкурсный балл поступающего при этом превышает 200, он устанавливается равным 200.
Окончательно конкурсный балл умножается на региональный (РК) и отраслевой (ГК) коэффициенты путем его умножения на их произведение, причем:
Если после домножения на коэффициенты конкурсный балл превышает 200, он устанавливается равным 200.
Лицам, которые являются членами сборных команд Украины и принимали участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх по представлению Министерства молодежи и спорта Украины, засчитываются оценки по 200 баллов по двум конкурсным предметам по выбору абитуриента.
Призерам и победителям чемпионатов Европы и чемпионатов Мира по олимпийским видам спорта (в том числе среди школьников), всемирной Гимназиады, чемпионатов Украины (по олимпийским видам спорта) при поступлении на обучение по специальностям "Среднее образование (Физическая культура)" и "Физическая культура и спорт" ОУ устанавливается равным 10.
Конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 140 баллов для специальностей отраслей знаний "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".
Поступающие допускаются к конкурсному отбору на места государственного (регионального) заказа и могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 125 баллов.
Ограничения по переводу на вакантные места государственного (регионального) заказа не применяются к лицам, указанных в пункте 7 раздела VIII "Порядка приема на обучение в 2022 году" (смотреть здесь).
По всем другим специальностям заведение высшего образования самостоятельно определяет минимальное значение количества баллов из вступительных испытаний (конкурсного балла), с которыми поступающий допускается к участию в конкурсе.
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Согласно приказу МОН, для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования по дневной форме получения образования:
Подробно об условиях поступления в вузы столицы и каждой из областей можно почитать здесь.
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