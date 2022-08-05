Как рассчитывается конкурсный балл при поступлении в вуз: формула

Конкурсный балл - это комплексная оценка достижений абитуриента, в которую входят результаты вступительных испытаний и другие показатели, которые рассчитываются в соответствии с правилами приема в учреждение высшего образования.

Что входит в конкурсный балл

В 2022 году конкурсный балл для конкурсного отбора на первый курс бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования исчисляется на основе результатов:

национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку (первый предмет), математике (второй предмет) и истории Украины (третий предмет),

или баллов внешнего независимого оценивания 2019-2021 годов по трем конкурсным предметам,

или только творческого конкурса по специальностям, для которых он проводится.

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Формула расчета конкурсного балла

Конкурсный балл на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) рассчитывается по формуле:

Конкурсный балл (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ (или КБ = ТК).

Конкурсный балл на младшего бакалавра рассчитывается по формуле:

Конкурсный балл (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 Х П2 + ОУ (или КБ = ТК).

Где П1, П2, П3 - оценки по первому, второму и третьему предметам по шкале 100-200 баллов;

К1, К2, К3 - неотъемлемые весовые коэффициенты, определенные для каждой специальности (список - здесь);

ТК - оценка творческого конкурса, только для специальностей, для которых он проводится (перечень - здесь);

ОУ - балл за успешное окончание в год вступления подготовительных курсов учреждения высшего образования для вступления в него по шкале от 0 до 10 баллов при поступлении на специальности (специализации), указанные в "Перечне специальностей, которым предоставляется особая поддержка" (список - здесь).

Отметим, если конкурсный балл поступающего при этом превышает 200, он устанавливается равным 200.

Окончательно конкурсный балл умножается на региональный (РК) и отраслевой (ГК) коэффициенты путем его умножения на их произведение, причем:

Региональный коэффициент (РК) равен 1,04 для конкурсных предложений высших учебных заведений в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях; 1,07 - для конкурсных предложений высших учебных заведений в Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях; 1,00 - в других случаях;

Отраслевой коэффициент (ГК) равен 1,02 для заявлений, поданных с приоритетностью 1 и 2 на специальности (предметные специальности, специализации), предусмотренные в Перечне специальностей, которым предоставляется особая поддержка" (список - здесь); 1,00 - в других случаях.

Если после домножения на коэффициенты конкурсный балл превышает 200, он устанавливается равным 200.

Особенности расчета для призеров спортивных соревнований

Лицам, которые являются членами сборных команд Украины и принимали участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх по представлению Министерства молодежи и спорта Украины, засчитываются оценки по 200 баллов по двум конкурсным предметам по выбору абитуриента.

Призерам и победителям чемпионатов Европы и чемпионатов Мира по олимпийским видам спорта (в том числе среди школьников), всемирной Гимназиады, чемпионатов Украины (по олимпийским видам спорта) при поступлении на обучение по специальностям "Среднее образование (Физическая культура)" и "Физическая культура и спорт" ОУ устанавливается равным 10.

Какой минимальный конкурсный балл

Конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 140 баллов для специальностей отраслей знаний "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

Поступающие допускаются к конкурсному отбору на места государственного (регионального) заказа и могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 125 баллов.

Ограничения по переводу на вакантные места государственного (регионального) заказа не применяются к лицам, указанных в пункте 7 раздела VIII "Порядка приема на обучение в 2022 году" (смотреть здесь).

По всем другим специальностям заведение высшего образования самостоятельно определяет минимальное значение количества баллов из вступительных испытаний (конкурсного балла), с которыми поступающий допускается к участию в конкурсе.

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До какого числа надо подать документы

Согласно приказу МОН, для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования по дневной форме получения образования:

Прием заявлений и документов начался 29 июля и закончится в 18:00 08 августа - для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов и в 18:00 23 августа - для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста (НМТ), а также творческих конкурсов, которые были составлены с 01 по 18 июля.

- для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов - для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста (НМТ), а также творческих конкурсов, которые были составлены с 01 по 18 июля. Прием заявлений и документов от поступающих, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) на особо опасной территории, участвующих в конкурсе по квоте-2 (10% бюджетных мест в каждом вузе) и поступают на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов, также закончится в 18:00 08 августа.

Подробно об условиях поступления в вузы столицы и каждой из областей можно почитать здесь.