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Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всего

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Четверг 04 августа 2022 21:10
Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всего Рейтинг львовских вузов (фото: Википедия)
Автор: Никита Мельников

Львовские университеты всегда были одними из самых желанных среди абитуриентов, что уж говорить о 2022 год, когда западные области дают приют всем украинцам, которые вынуждены были покинуть дома.

Поэтому смотрите топ-10 львовских вузов по "индексу Гирша", куда лучше всего поступить.

ЛНУ имени Ивана Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко возглавляет рейтинг Львова, занимает третье место во всеукраинском рейтинге. Почитать об условиях поступления и обучения можно здесь.

Адрес: ул. Университетская, 1.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоЛьвовский национальный университет имени Ивана Франко (фото: wikipedia)

"Львовская политехника"

Национальный университет "Львовская политехника" на втором месте в региональном рейтинге и на пятом - во всеукраинском. Узнать условия поступления можно здесь. В "Львовском политехе", вы сможете получить специализированное техническое образование.

Адрес: ул. Степана Бандеры, 12.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоНациональный университет "Львовская политехника" (фото: wikipedia)

ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - один из самых престижных медицинских вузов Украины - на третьем месте рейтинга. Узнать об условиях поступления можно здесь.

Адрес: ул. Пекарская, 69.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоЛьвовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (фото: wikipedia)

Педагогический университет имени Ивана Франко

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко на четвертой строчке регионального рейтинга. Престижный университет находится в городе Дрогобыч, Львовской области. Подробнее с условиями поступления можно ознакомиться здесь.

Адрес: ул. Ивана Франко, 24.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоДрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко (фото: wikipedia)

ЛНУВМтБ им. С. З. Гжицкого

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого на пятом месте. Подробнее о требованиях к поступлению, читайте здесь.

Адрес: ул. Пекарская, 50.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоЛьвовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого (фото: wikipedia)

Университет банковского дела

Университет банковского дела занимает шестое место рейтинга. Смотрите особенности вступления в УБД - здесь. Поступив в этот университет, вы сможете стать специалистом с бухгалтерии, менеджмента и других интересных специальностей.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 11.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоУниверситет банковского дела (фото: wikipedia)

Украинский католический университет

Украинский католический университет занимает седьмую ступень в списке лучших вузов Львова. О требованиях к поступающим, читайте здесь. Это заведение высшего образование выпускает специалистов гуманитарного направления.

Адрес: ул. Илариона Свенцицкого, 17.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоУкраинский католический университет (фото: wikipedia)

Национальный лесотехнический университет Украины

Национальный лесотехнический университет Украины на восьмом месте. С требованиями к поступлению можно ознакомиться здесь. На выбор широко представлены специальности, как технического, так и гуманитарного направления.

Адрес: ул. Генерала Чупринки, 103.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоНациональный лесотехнический университет Украины (фото: wikipedia)

Львовский торгово-экономический университет

Львовский торгово-экономический университет занимает девятую строчку рейтинга. С особенностями вступительной компании, вы можете ознакомиться здесь.

Адрес: ул. Туган-Барановского, 10.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоЛьвовский торгово-экономический университет (фото: wikipedia)

Украинская академия книгопечатания

Украинская академия книгопечатания завершает рейтинг топ-10 лучших университетов Львова. Ознакомиться подробно с условиями поступления и обучения можно здесь. В этом учебном заведение, вы сможете стать например журналистом, издателем или искусствоведом.

Адрес: ул. под Голоском, 19.

Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всегоУкраинская академия книгопечатания (фото: wikipedia)

Ранее мы писали, как абитуриентам из оккупированных регионов поступить в вуз.

Также читайте, вернутся школьники и студенты за парты 1 сентября.

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