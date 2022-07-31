Сколько стоит обучение в университетах Украины в 2022 году: названы самые дорогие факультеты
Вступительная кампания в Украине еще не закончилась, и выпускники выбирают учебные заведения для получения высшего образования. Часть студентов будет учиться на бюджете, а часть выберет контракт, который в этом году подорожал почти во всех высших учебных заведения Украины в среднем на 5-10%.
Сколько стоит обучение в университетах Украины - читайте в материале ниже.
Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского"
Самые дорогие факультеты в КПИ - это компьютерная инженерия - от 42 тысяч гривен в год, далее идет иностранная филология - от 40 тысяч гривен в год. Факультет права - 39,5 тысячи гривен в год и факультет журналистики - от 38,5 тысячи гривен в год.
- Информационные технологии - от 35 до 45 тысяч гривен в год
- Кибербезопасность - 35 тысяч гривен в год
- Социология - 33,9 тысячи гривен в год
- Менеджмент, маркетинг, экономика - около 35 тысяч гривен в год
- Публичное управление и администрирование - от 33,9 тысячи гривен в год
- Социальная работа - от 29,2 тысячи гривен в год
- Химические технологии и инженерия - от 16 до 25 тысяч гривен в год
- Телекоммуникации и радиотехника - 21,2 тысячи гривен в год
- Издательство и полиграфия - 18,9 тысячи гривен в год
- Физика, астрономия, электроника и математика - 16,6 тысячи гривен в год
КНУ имени Т. Шевченко
Самые дорогие факультеты в КНУ - это международные отношения - от 58,8 тысячи гривен, право - от 56,8 тысячи гривен и журналистика - от 49,2 тысячи гривен.
За получение профессии переводчика с иностранных языков придется отдать от 38 до 49 тысяч гривен в год.
- Финансы, банковское дело - от 38 тысяч гривен в год
- Информационные технологии - 38 тысяч гривен в год
- Архитектурный факультет - от 36,2 тысячи гривен в год
- Факультеты естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математика и статистика - от 32 тысяч гривен в год
Львовский национальный университет имени И. Франко
Обучение во Львове на престижные профессии обойдется дешевле, чем в столице. Самый дорогой факультет в ЛНУ - факультет электроники и компьютерных технологий, в том числе и кибербезопасность. Год обучения - от 26 до 42 тысяч гривен. За год обучения на факультете международных отношений придется заплатить от 35 до 38 тысяч гривен.
- Право - от 38 тысяч гривен
- Иностранная филология - от 33 до 38 тысяч гривен
- Экономика, маркетинг, менеджмент, банковское дело - от 27 до 33 тысяч гривен
- Факультеты психологии, туризма, журналистики - от 28 тысяч за год
- Политология, педагогика, политология, естественные науки - от 23 до 27 тысяч гривен за год
- Исторический факультет - 26-27 тысяч гривен за год
- Культура и искусство - от 26 до 27,5 тысячи гривен за год
Национальный университет "Львовская политехника"
Компьютерные науки и технологии обойдутся за год обучения от 33 до 36 тысяч гривен
- Факультет права - от 31 тысячи гривен за год
- Журналистика и международные отношения - от 30 тысяч гривен в год
- Право - от 31 тысяч в год
- Факультеты транспорта, архитектуры и строительства - от 17 тысяч гривен в год
Национальный авиационный университет
В этом учебном заведении цены на обучение немного ниже. Факультет права обойдется от 32 тысяч гривен в год, филология - от 30 тысяч гривен в год, журналистика - 31 тысяча гривен в год, кибербезопасность и компьютерные технологии - от 26 до 29 тысяч гривен в год.
- Международные отношения - 33 тысячи гривен в год
- Авиационный транспорт - 30 тысяч гривен в год
- Дизайн, экономика, политология, психология, финансы, банковское дело, менеджмент, маркетинг, торговля, архитектура и строительство, туризм - от 26 тысяч гривен в год.
- Телекоммуникации, биотехнологии и биоинженерия, авионика, метрология, электроэнергетика, химические технологии - от 17 до 19 тысяч гривен
Киево-Могилянская академия
Самый дорогой факультет в Могилянке - международные отношения. Год обучения от 62 тысячи гривен. Далее факультет права - 61 тысяч гривен. Информационные технологии - 55 тысяч гривен за год, иностранная филология - от 50 тысяч гривен за год.
- Журналистика - 43 тысячи гривен за год
- Политология, психология - 37,5 гривны за год
- Украинская филология - от 36 тысяч гривен за год
- Естественные науки - от 23 тысяч гривен за год
Национальный медицинский университет имени А. Богомольца
Год обучения на факультете стоматологии обойдется от 42 тысяч гривен. Общая медицина - от 40 тысяч гривен.
Фармацевтический факультет - от 31 тысячи гривен, столько же обойдется год обучения на факультете педиатрии - от 31 тысячи гривен.
Львовский медицинский университет
- Факультет стоматологии - 45,8 тысячи гривен в год
- Общая медицина - от 40,8 тысяч в год
- Фармацевтика - от 30,8 тысяч гривен в год
- Физиотерапия - от 21,8 тысячи гривен в год
Кстати, ранее мы писали о том, что появился рейтинг лучших университетов Украины.
А еще рассказывали о том, какие профессии будут востребованы в Украине после войны.