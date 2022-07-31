Сколько стоит обучение в университетах Украины в 2022 году: названы самые дорогие факультеты

Вступительная кампания в Украине еще не закончилась, и выпускники выбирают учебные заведения для получения высшего образования. Часть студентов будет учиться на бюджете, а часть выберет контракт, который в этом году подорожал почти во всех высших учебных заведения Украины в среднем на 5-10%.

Сколько стоит обучение в университетах Украины - читайте в материале ниже.

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского"

Самые дорогие факультеты в КПИ - это компьютерная инженерия - от 42 тысяч гривен в год, далее идет иностранная филология - от 40 тысяч гривен в год. Факультет права - 39,5 тысячи гривен в год и факультет журналистики - от 38,5 тысячи гривен в год.

Информационные технологии - от 35 до 45 тысяч гривен в год

Кибербезопасность - 35 тысяч гривен в год

Социология - 33,9 тысячи гривен в год

Менеджмент, маркетинг, экономика - около 35 тысяч гривен в год

Публичное управление и администрирование - от 33,9 тысячи гривен в год

Социальная работа - от 29,2 тысячи гривен в год

Химические технологии и инженерия - от 16 до 25 тысяч гривен в год

Телекоммуникации и радиотехника - 21,2 тысячи гривен в год

Издательство и полиграфия - 18,9 тысячи гривен в год

Физика, астрономия, электроника и математика - 16,6 тысячи гривен в год

КНУ имени Т. Шевченко

Самые дорогие факультеты в КНУ - это международные отношения - от 58,8 тысячи гривен, право - от 56,8 тысячи гривен и журналистика - от 49,2 тысячи гривен.

За получение профессии переводчика с иностранных языков придется отдать от 38 до 49 тысяч гривен в год.

Финансы, банковское дело - от 38 тысяч гривен в год

Информационные технологии - 38 тысяч гривен в год

Архитектурный факультет - от 36,2 тысячи гривен в год

Факультеты естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математика и статистика - от 32 тысяч гривен в год

Львовский национальный университет имени И. Франко

Обучение во Львове на престижные профессии обойдется дешевле, чем в столице. Самый дорогой факультет в ЛНУ - факультет электроники и компьютерных технологий, в том числе и кибербезопасность. Год обучения - от 26 до 42 тысяч гривен. За год обучения на факультете международных отношений придется заплатить от 35 до 38 тысяч гривен.

Право - от 38 тысяч гривен

Иностранная филология - от 33 до 38 тысяч гривен

Экономика, маркетинг, менеджмент, банковское дело - от 27 до 33 тысяч гривен

Факультеты психологии, туризма, журналистики - от 28 тысяч за год

Политология, педагогика, политология, естественные науки - от 23 до 27 тысяч гривен за год

Исторический факультет - 26-27 тысяч гривен за год

Культура и искусство - от 26 до 27,5 тысячи гривен за год

Национальный университет "Львовская политехника"

Компьютерные науки и технологии обойдутся за год обучения от 33 до 36 тысяч гривен

Факультет права - от 31 тысячи гривен за год

Журналистика и международные отношения - от 30 тысяч гривен в год

Право - от 31 тысяч в год

Факультеты транспорта, архитектуры и строительства - от 17 тысяч гривен в год

Национальный авиационный университет

В этом учебном заведении цены на обучение немного ниже. Факультет права обойдется от 32 тысяч гривен в год, филология - от 30 тысяч гривен в год, журналистика - 31 тысяча гривен в год, кибербезопасность и компьютерные технологии - от 26 до 29 тысяч гривен в год.

Международные отношения - 33 тысячи гривен в год

Авиационный транспорт - 30 тысяч гривен в год

Дизайн, экономика, политология, психология, финансы, банковское дело, менеджмент, маркетинг, торговля, архитектура и строительство, туризм - от 26 тысяч гривен в год.

Телекоммуникации, биотехнологии и биоинженерия, авионика, метрология, электроэнергетика, химические технологии - от 17 до 19 тысяч гривен

Киево-Могилянская академия

Самый дорогой факультет в Могилянке - международные отношения. Год обучения от 62 тысячи гривен. Далее факультет права - 61 тысяч гривен. Информационные технологии - 55 тысяч гривен за год, иностранная филология - от 50 тысяч гривен за год.

Журналистика - 43 тысячи гривен за год

Политология, психология - 37,5 гривны за год

Украинская филология - от 36 тысяч гривен за год

Естественные науки - от 23 тысяч гривен за год

Национальный медицинский университет имени А. Богомольца

Год обучения на факультете стоматологии обойдется от 42 тысяч гривен. Общая медицина - от 40 тысяч гривен.

Фармацевтический факультет - от 31 тысячи гривен, столько же обойдется год обучения на факультете педиатрии - от 31 тысячи гривен.

Львовский медицинский университет