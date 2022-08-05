Як розраховується конкурсний бал при вступі до вишу: формула

В Україні триває прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів, при якому враховується конкурсний бал, тобто комплексна оцінка досягнень вступника.
Як правильно розрахувати конкурсний бал за формулою, пише Osvita.ua.
Конкурсний бал - це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу вищої освіти.
У 2022 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на основі результатів:
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Конкурсний бал на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ (або КБ = ТК).
Конкурсний бал на молодшого бакалавра розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2 + ОУ (або КБ = ТК).
Зазначимо, якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.
Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями "Середня освіта (Фізична культура)" та "Фізична культура і спорт" ОУ встановлюється рівним 10.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини".
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125 балів.
Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовуються до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII "Порядку прийому на навчання у 2022 році" (дивитися тут).
З усіх інших спеціальностей заклад вищої освіти самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
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Згідно наказу МОН, для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
Детально про умови вступу до вишів столиці та кожної з областей можна почитати тут.
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