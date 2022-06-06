Появился новый рейтинг университетов Украины: куда лучше всего поступать
В Украине составили новый академический рейтинг заведений высшего образования. Рейтинг "Топ-200 Украина 2022" составили с учетом современным тенденций развития высшего образования, в которых происходят глубинные изменения из-за влияния пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения РФ.
Какие университеты попали в первую десятку и куда лучше всего поступать в 2022 году, рассказали на сайте МОН.
Рейтинг топ-200 лучших высших учебных заведений Украины был составлен Центром международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с группой экспертов IREG. Этот рейтинг стал уже шестнадцатым.
Какие университеты вошли в топ-10
1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
2. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
3. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
4. Национальный университет "Львовская политехника"
5. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
6. Сумской государственный университет
7. Львовский национальный университет имени Ивана Франко
8. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
9. Харьковский национальный университет радиоэлектроники
10. Днепровский Национальный университет имени Олеся Гончара
Во вторую десятку попали
11. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
12. Ужгородский национальный университет
13. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
14. Национальный технический университет "Днепровская политехника"
15 Винницкий национальный технический университет
16. Национальный авиационный университет
17. Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника
18. Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
19. Национальный аэрокосмический университет им. М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
20. Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского
Кстати, ранее мы публиковали рейтинг лучших университетов Украины по индексу Гирша.
А еще мы рассказывали о том, как поступить в европейский университет во время войны.