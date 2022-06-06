Появился новый рейтинг университетов Украины: куда лучше всего поступать

В Украине составили новый академический рейтинг заведений высшего образования. Рейтинг "Топ-200 Украина 2022" составили с учетом современным тенденций развития высшего образования, в которых происходят глубинные изменения из-за влияния пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения РФ.

Какие университеты попали в первую десятку и куда лучше всего поступать в 2022 году, рассказали на сайте МОН.