Раскрыта новая схема мошенничества: все детали ловкой аферы

Новая схема мошенничества (Коллаж РБК-Украина)

Аферисты за пару часов обманули доверчивых киевлян на 10 тысяч гривен

В Киеве раскрыли новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники получили с доверчивых граждан около 10 тысяч гривен. Детали схемы рассказали на странице "Киев Оперативный".

Мошенники для своей цели использовали легенду о потере документов и давили на сочувствие и сострадание людей. Женщина с улицы рассказала слезливую историю о потере документов консьержке.

"Набрали в свое время кредитов, муж моряк уходит в рейс, кредиты оформлены на мужа, нужно вносить очередную плату. Она якобы взяла документы мужа и отправилась гасить кредиты, но по дороге где-то потеряла все документы, возможно на почте. Попросила, что если вдруг кто-то объявится с пропажей, то она готова выплатить вознаграждение $500, а то муж ее прибьет за утрату документов. Женщина оставила контактный телефон и с такой легендой прошлась по всем секциям жилищного комплекса", - сказано в сообщении.

Новая схема мошенничества

Через несколько часов в том же комплексе появился мужчина, который сообщил о находке документов. Предложил вернуть за вознаграждение. Сердобольная консьержка кинулась звонить женщине по указанному номеру, а та сказала, что не дома, но уже берет такси и едет.

Мужчина начал давить на консьержку, что у него нет времени ждать, он работает курьером на почте и забрать документы у него смогут завтра на почте. Женщина по телефону умоляет консьержку заплатить за документы и обещает сразу же вернуть всю сумму и добавит ей лично за помощь.

Консьержка отдает мужчине не всю заявленную сумму, а столько, сколько у нее было на тот момент в обмен на папку с документами. С такой же легендой мужчина прошелся по всем секциям жилого комплекса. Три консьержки ему отдали свои деньги в обмен за документы. Таким образом аферисты заработали около 10 тысяч гривен.

Однако злоумышленников зафиксировали камеры наблюдения и стало понятно, что они приехали вместе, на одном автомобиле.

"Женщина: среднего роста, около 40 лет, шапка со светлым бубоном, темный полушубок, темные джинсы, темные сапожки, очки, черное каре.

Мужчина: чуть выше среднего роста, около 40 лет, короткая темная-синяя куртка, темная осенняя молодежная шапка с лейбой на лбу, темные брюки, кроссовки Nike со светлой подошвой, небольшая темная сумочка. Приехали и уехали на авто: синяя Skoda Fabia универсал", - указано в сообщении.

Автомобиль аферистов