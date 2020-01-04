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В Украине активизировались квартирные аферисты: раскрыта схема мошенничества

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 21:44
В Украине активизировались квартирные аферисты: раскрыта схема мошенничества
Мошенники в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве задержали аферисток, которые промышляли сдачей квартир

Мошенники в Украине продолжают обманывать украинцев. На этот раз правоохранительные органы разоблачили двух женщин, которые решили нажиться на людях, которые хотели снять квартиру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Полиция задержала двух женщин 25 и 34 лет, которые давали объявления о сдаче квартир на сайтах бесплатных объявлений, брали предоплату с людей за первый и последний месяц, но когда арендаторы пытались войти в жилище - попасть туда не могли.

"В полицию с заявлениями обратились почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания "информационного договора" они платили деньги, в среднем от 10 до 15 000 гривен за первый и последний месяц аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли", — говорится в сообщении.

Мобильные телефоны женщины отключили, когда полиция вышла на их след, аферистки применили против "копов" газовые баллончики.

В ходе досудебного расследования установлено, что уголовными преступлениями пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Печерский районный суд Киева.

Сейчас женщины под стражей.

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