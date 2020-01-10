Розкрита нова схема шахрайства: всі деталі спритної афери

Нова схема шахрайства (Колаж РБК-Україна)

Аферисти за пару годин ошукали довірливих киян на 10 тисяч гривень

У Києві розкрили нову схему шахрайства, за допомогою якої зловмисники отримали з довірливих громадян близько 10 тисяч гривень. Деталі схеми розповіли на сторінці "Київ Оперативний".

Шахраї для своєї мети використовували легенду про втрату документів і тиснули на співчуття і жалість людей. Жінка з вулиці розповіла слізливу історію про втрату документів консьєржці.

"Набрали свого часу кредитів, чоловік моряк йде в рейс, кредити оформлені на чоловіка, потрібно вносити чергову плату. Вона нібито взяла документи чоловіка і відправилася гасити кредити, але по дорозі десь загубила всі документи, можливо на пошті. Попросила, що якщо раптом хтось з'явиться з пропажею, то вона готова виплатити винагороду $500, а то чоловік її приб'є за втрату документів. Жінка залишила контактний телефон і з такою легендою пройшлася по всіх секціях житлового комплексу", - сказано в повідомленні.

Нова схема шахрайства

Через кілька годин на тому ж комплексі з'явився чоловік, який повідомив про знахідку документів. Запропонував повернути за винагороду. Жаліслива консьєржка кинулася телефонувати жінці за вказаним номером, а та сказала, що не вдома, але вже бере таксі і їде.

Чоловік почав тиснути на консьєржку, що у нього немає часу чекати, він працює кур'єром на пошті і забрати документи у нього зможуть завтра на пошті. Жінка по телефону благає консьєржку заплатити за документи і обіцяє одразу ж повернути всю суму і додасть їй особисто за допомогу.

Консьєржка віддає чоловікові не всю заявлену суму, а стільки, скільки у неї було на той момент в обмін на папку з документами. З такою ж легендою чоловік пройшовся по всіх секціях житлового комплексу. Три консьєржки йому віддали свої гроші в обмін за документи. Таким чином шахраї заробили близько 10 тисяч гривень.

Проте зловмисників зафіксували камери спостереження і стало зрозуміло, що вони приїхали разом, на одному автомобілі.

"Жінка: середнього зросту, близько 40 років, шапка зі світлим бубоном, темний кожушок, темні джинси, темні чобітки, окуляри, чорне каре.

Чоловік: трохи вище середнього зросту, близько 40 років, коротка темна-синя куртка, темна осіння молодіжна шапка з лейбою на лобі, темні штани, кросівки Nike зі світлою підошвою, невелика темна сумочка. Приїхали і поїхали на авто: синя Skoda Fabia універсал", - зазначено в повідомленні.

Автомобіль аферистів