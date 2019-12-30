Звонили из банка: в Украине раскрыли новую мошенническую схему

Мошенничество с картами (фото: коллаж РБК-Украина)

В Запорожье полиция разоблачила группу мошенников, которые организовали преступный call-центр

В Запорожье мошенники выманивали у украинцев данные их банковских карт и воровали с них деньги. Преступники использовали свой call-центр, из которого звонили люди и представлялись сотрудниками банка. Об этом сообщает Киберполиция Украины.

По словам правоохранителей, преступную схему организовали трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Злоумышленники покупали базы данных клиентов в DarkNet, а потом прозванивали их.

Мошенничество с картами (фото: cyberpolice.gov.ua)

У преступников в Запорожье было три офисных помещения, которые они маскировали под видом офисов по продаже окон и балконов. В штате у мошенников работали около 100 человек. При этом среди них были также и лица, которые не достигли совершеннолетия. За работу им каждый месяц платили 15 тысяч гривен. Еженедельно с банковских карт снималось до 3 миллионов гривен.

Мошенничество с картами (фото: cyberpolice.gov.ua)

Работники мошеннического call-центра представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они располагали к себе жертв с помощью психологических методов и выманивали у них данные платежных карт: номер, cvv-код, пин-код и тому подобное. При этом все они действовали по прописанной инструкции.

Мошенничество с картами (фото: cyberpolice.gov.ua)

Все сотрудники преступного call-центра каждый месяц проходили специальные тренинги и могли общаться с клиентами на четырех языках. Каждый сотрудник call-центра делал около сотни звонков доверчивым украинцам.

Мошенничество с картами (фото: cyberpolice.gov.ua)

После того, как call-центр узнавал данные банковских карт, с них снимались все средства. Полиция провела обыск офисных помещений преступников и изъяла все улики.