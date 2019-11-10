Расисты довели игроков "Шахтера" до слез во время матча с "Динамо" (видео)

Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо" довели до слез (Фото: twitter.com/fcshakhtar)

Тайсон не смог сдержать слезы после безобразного поведения фанатов "Динамо"

Во время матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который проходил в Харькове на стадионе "Металлист" 10 ноября, случился крайне неприятный инцидент. Так, ближе к концовке поединка, когда счет был 1:0 в пользу горняков, с фанатской трибуны киевлян начали сыпаться расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов "Шахтера". В частности, Дентиньо и Тайсона.

После одного из эпизодов, когда арбитр матча услышал расистские высказывания с трибун, он пообещал приостановить игру, если подобное поведение болельщиков киевского клуба повторится.

Но уже через несколько минут, во время очередной атаки горняков, Тайсон услышал с фан-сектора "Динамо" что-то обидное. Бразилец остановился, выбил мяч в сторону трибуны и показал неадекватным болельщикам средний палец.

Скандал на матче "Шахтер" - "Динамо" - расисты довели Тайсона до слез (Фото: скриншот)

Арбитр вынужден был приостановить матч и увести команды в подтрибунное помещение. Тайсон и Дентиньо покидали поле со слезами на глазах.

Отметим, что футболисты и тренеры "Динамо" поддерживали игроков команды соперника и всячески пытались повлиять на безобразное поведение своих фанатов.

Скандал на матче "Шахтер" - "Динамо" - расисты довели Тайсона до слез (Фото: скриншот)

Через несколько минут матч был продолжен. Правда, Тайсон получил красную карточку и был удален с поля за свой нецензурный жест. Поэтому матч горняки доигрывали меньшинстве.

Скандал на матче "Шахтер" - "Динамо" - расисты довели Тайсона до слез (Видео: YouTube / Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

На скандальную ситуацию на матче в сети отреагировали неоднозначно. Так, некоторых юзеров разозлило повдение именно футболистов "Шахтера". Ведущий в "ЧБшоу" Богдан Буткевич на своей странице в Facebook нелестно высказался в адрес игроков донецкого клюба, назвав их кротами.

"Когда смотришь на эти кротовские создания, Тайсона и Дентиньо, которые плачут как бабы от того, что им там что-то не так крикнули с трибуны - мне просто противно", - говорится в публикации.

По его мнению, нужно было разобраться после оскорбления по примеру Кантона.

"Нет я*ц? Ну тогда плач как баба на камеру. Хотя что бы тебе не кричали с трибун, рыдать - это просто какой-то позор, который недостоен мужчины. По*рен, что тебе кричат. Делай свое дело или уходи", - написал Буткевич.

Фото: скрин facebook.com/BogdanButkevych