Расисти довели гравців "Шахтаря" до сліз під час матчу з "Динамо" (відео)

Тайсона на матчі "Шахтар" - "Динамо" довели до сліз (Фото: twitter.com/fcshakhtar)

Тайсон не зміг стримати сльози після потворної поведінки фанатів "Динамо"

Під час матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", який проходив у Харкові на стадіоні "Металіст" 10 листопада, стався дуже неприємний інцидент. Так, ближче до кінцівці поєдинку, коли рахунок був 1:0 на користь гірників, з фанатської трибуни киян почали сипатися расистські висловлювання на адресу темношкірих футболістів "Шахтаря". Зокрема, Дентіньо і Тайсона.

Після одного з епізодів, коли арбітр матчу почув расистські висловлювання з трибун, він пообіцяв призупинити гру, якщо подібна поведінка вболівальників київського клубу повториться.

Але вже через кілька хвилин, під час чергової атаки гірників, Тайсон почув з фан-сектору "Динамо" щось образливе. Бразилець зупинився, вибив м'яч в бік трибуни і показав неадекватним уболівальникам середній палець.

Скандал на матчі "Шахтар" - "Динамо" - расисти довели Тайсона до сліз (Фото: скріншот)

Арбітр змушений був призупинити матч і відвести команди в підтрибунне приміщення. Тайсон і Дентіньо залишали поле зі сльозами на очах.

Зазначимо, що футболісти і тренери "Динамо" підтримували гравців команди суперника і всіляко намагалися вплинути на потворну поведінку своїх фанатів.

Скандал на матчі "Шахтар" - "Динамо" - расисти довели Тайсона до сліз (Фото: скріншот)

Через кілька хвилин матч був продовжений. Правда, Тайсон отримав червону картку і був вилучений з поля за свій нецензурний жест. Тому матч гірники догравали у меншості.

Скандал на матчі "Шахтар" - "Динамо" - расисти довели Тайсона до сліз (Відео: YouTube / Канали Футбол 1/ Футбол 2)

На скандальну ситуацію на матчі в мережі відреагували неоднозначно. Так, деяких юзерів розлютила саме поведінка футболістів "Шахтаря". Ведучий у "ЧБшоу" Богдан Буткевич на своїй сторінці в Facebook невтішно висловився на адресу гравців донецької клюба, назвавши їх кротами.

"Коли дивишся на ці кротівські створення, Тайсона і Дентіньо, які як баби плачуть від того, що їм там щось не так крикнули з трибуни - мені просто гидко", - йдеться у публікації.

На його думку, потрібно було розібратися після образи за прикладом Кантону.

"Немає я*ць? Ну тоді плач як баба на камеру. Хоча що б тобі не кричали з трибун, ридати - це просто ганьба, яка негідна чоловіка. По*рін, що тобі кричать. Роби свою справу або йди", - написав Буткевич.

Фото: скрін facebook.com/BogdanButkevych