ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский комментатор сорвал голос после невероятного гола (видео)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 19:16
Украинский комментатор сорвал голос после невероятного гола (видео)
"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

"Шахтер" выиграл на выезде у "Аталанте"

Вчера, 1 октября, украинский футбольный клуб "Шахтер" смог забить победный гол на последней минуте игры с итальянским "Аталанте". Комментатор матча Кирилл Круторогов от переполненных чувств радости сорвал себе голос.

Матч Лиги чемпионов складывался для "горняков" достаточно сложно. Итальянская команда в конце поединка была ближе к тому, чтобы забить свой второй гол.

Уже в дополнительное время "Шахтер" провел отличную контратаку, и вышедшему на замену 20-летнему Манору Соломону удалось принести победу своей команде.

Украинский комментатор сорвал голос после невероятного гола (видео)

"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

После победного гола нашей команды комментатор Кирилл Круторогов не стал сдерживать своих эмоций и просто кричал от радости.

"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (видео: YouTube/Каналы Футбол 1/ Футбол 2)

Кроме того, Круторогов прокомментировал футбольный матч на своей странице в Facebook.

Она написал, что мечтал о таком матче. При этом это был его первый матч с украинской командой заграницей.

Украинский комментатор сорвал голос после невероятного гола (видео)

"Шахтер" обыграл "Аталанте" на выезде (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

"Я мечтал о таком матче! Это был мой первый матч с украинской командой заграницей, еще и на "Сан-Сиро"! И такая победа, браво, Шахтер! Спасибо за эти эмоции! Пока, Италия, пока, красавица, o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao", - написал Круторогов.

Украинский комментатор сорвал голос после невероятного гола (видео)

Кирилл Круторогов (фото: facebook.com/kirill.krutorogov)

Напомним, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал слухи о том, что итальянский "Милан" рассматривает его кандидатуру на место главного тренера.

Два игрока "Динамо" попали в сотню лучших после 1 тура Лиги Европы Состоялись матчи третьего этапа Кубка Украины
Новости Украины ШахтерФутбол
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь