УЕФА наказал "Лацио" за проявления расизма со стороны фанатов

Фото: "Лацио" наказан закрытием фанатской трибуны (twitter.com/OfficialSSLazio)

Римский клуб наказан закрытием фанатской трибуны

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал римский "Лацио" проведением ближайшего домашнего матча еврокубков с частично закрытыми трибунами, а также одним матчем без зрителей условно. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Итальянская сторона понесет наказание за расистское поведение болельщиков команды во встрече Лиги Европы с французским "Ренном", которая прошла в Риме на "Стадио Олимпико" 3 октября и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Согласно решению УЕФА, на ближайшем еврокубковом домашнем матче "Лацио" будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков "орлов" (сектора 46, 47, 48 и 49), и на них будет развернут баннер #EqualGame. Под санкции попадает встреча "Лацио" с шотландским "Селтиком" 7 ноября.

Что касается условного наказания матчем без зрителей, то по нему у римского клуба является испытательный срок в один год, в течение которого наказание станет реальным, если будет рецидив. Также "Лацио" оштрафован на 20 тысяч евро.

Напомним, ФИФА предлагает ввести пожизненный запрет для фанатов на посещение матчей за проявления расизма.