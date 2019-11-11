Расистский скандал на матче Шахтер-Динамо: новые детали выходки фанатов

Матч "Динамо" "Шахтер" закончился скандалом (фото: shakhtar.com)

В сети рассказали новые детали скандального матча в Харькове, где прозвучали расистские выкрики

Матч между командами "Динамо" и "Шахтер" в Харькове закончился громким скандалом. На игре фанаты "Динамо" повели себя безобразно и выкрикивали обидные оскорбления в адрес темнокожих игроков горняков. В частности, Дентиньо и Тайсона. Футболисты покинули поле со слезами. После матча игроки, которых оскорбляли, отказались давать какие-либо комментарии, сообщается в сюжете "Профутбол".

Фанаты довели Тайсона до слез (facebook.com.footballuablog)

Футболисты "Динамо" отреагировали на оскорбительный инцидент.

"Там что-то кричали, он остановил. Я считаю, что так не должно быть", - сказал вратарь киевлян Георгий Бущан.

Отметим, что после скандального эпизода Тайсон остановился, выбил мяч в сторону трибуны и показал неадекватным болельщикам средний палец.

Матч Динамо и Шахтера в Харькове (YouTube/Профутбол)

После игры команда "Динамо" опубликовала в своем Twitter пост, что в футболе нет места расизму. А на странице горняков в соцсети написали, что "Шахтер" выступает категорически против расизма, клуб осуждает поведение фанатов и призывает футбольные органы остановить расизм в футболе.