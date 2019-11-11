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Расистський скандал на матчі "Шахтар"- "Динамо": нові деталі витівки фанатів

STYLERЖиття    11.11.2019 - 10:39
Расистський скандал на матчі "Шахтар"- "Динамо": нові деталі витівки фанатів
Матч "Динамо" - "Шахтар" закінчився скандалом (фото: shakhtar.com)

У мережі розповіли нові подробиці скандального матчу в Харкові, де прозвучали расистські вигуки

Матч між командами "Динамо" і "Шахтар" у Харкові закінчився гучним скандалом. На грі фанати "Динамо" повели себе потворно і викрикували образливі образи на адресу темношкірих гравців гірників. Зокрема, Дентіньо і Тайсона. Футболісти покинули поле зі сльозами. Після матчу гравці, яких ображали, відмовилися давати які-небудь коментарі, повідомляється в сюжеті "Профутбол".

Расистський скандал на матчі &quot;Шахтар&quot;- &quot;Динамо&quot;: нові деталі витівки фанатів

Фанати довели Тайсона до сліз (facebook.com.footballuablog)

Футболісти "Динамо" відреагували на образливий інцидент.

"Там щось кричали, він зупинив. Я вважаю, що так не повинно бути", - сказав воротар киян Георгій Бущан.

Зазначимо, що після скандального епізоду Тайсон зупинився, вибив м'яч в бік трибуни і показав неадекватним уболівальникам середній палець.

Матч Динамо і Шахтаря в Харкові (YouTube/Профутбол)

Після гри команда "Динамо" опублікувала у своєму Twitter пост, що у футболі немає місця расизму. А на сторінці гірників у соцмережі написали, що "Шахтар" виступає категорично проти расизму, клуб засуджує поведінку фанатів і закликає футбольні органи зупинити расизм у футболі.

Расисти довели гравців "Шахтаря" до сліз під час матчу з "Динамо" (відео) "Шахтер" взяв реванш у "Динамо" за виліт з Кубку України
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