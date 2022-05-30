Рашист украл PlayStation у жителя Мариуполя, а потом связался с владельцем, выклянчивая пароль

В Мариуполе один из российских оккупантов забрался в квартиру к местному жителю и обзавелся там "военным трофеем" - игровой консолью PlayStation. Но порадоваться украденной приставкой рашист не смог - не разобрался в премудростях цифровых технологий.
Тогда мародер включил смекалку... и связался с хозяином похищенного девайса. С просьбой о помощи.
Об этом передает Telegram-канал "Лачен пишет".
Как отмечается, воспользоваться PlayStation у захватчика никак не получалось, потому что он не знает пароля.
После тщетных попыток освоить консоль и полного фиаско, мозговитый оккупант, недолго думая, решил написать владельцу приставки.
Также в сети опубликовали переписку в чате между "игроманом"-мародером и мариупольцем, у которого тот украл PlayStation.
Сначала захватчик поинтересовался судьбой своей жертвы, призвав выйти на связь: "Аууу. Ты ответишь или умер?"
После стал выпрашивать у мариупольца для аутентификации "скинуть код от пс нетворк" (PlayStation Network).
Получив отрицательный ответ, азартный рашист продолжал выклянчивать: "мне твой пароль нужен, чтобы войти в скрытые игры, мне почта твоя не нужна".
Российский мародер выпрашивал пароли у жителя Мариуполя, у которого украл PlayStation (фото: скрин t.me/lachentyt)
Как сообщалось ранее, в Ирпене российский оккупант и мародер в разграбленной квартире не разобрался, как работает Polaroid, и оставил свое фото на месте преступления. Позже росСМИ идентифицировали этого захватчика.
Напомним также, ранее было опубликовано видео, как ВСУ "насыпало" с дронов по российским солдатам, которые воровали велосипеды и пуфики в селе под Пологами на Запорожье.