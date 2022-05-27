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Российские СМИ идентифицировали мародера с Polaroid в Ирпене

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Ирпень, Пятница 27 мая 2022 13:59
Российские СМИ идентифицировали мародера с Polaroid в Ирпене Фото: российский мародер Павел Пилантов (t.me/zedigital)
Автор: Илона Свиридова

Российским военнослужащим, который в одной из квартир в Ирпене оставил свое фото на Polaroid, оказался десантник Павел Пилантов. Мародер вломился в квартиру местной жительницы, украл украшения и забыл под ковром свое фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные истории".

По данным издания, на военным на фото оказался 25-летний Павел Пилантов, уроженец города Кандалакша (Мурманская область). В последние годы Пилантов проживает во Пскове и служит в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку (воинская часть 32515), который занимался зачисткой Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

"Важные истории" пишут, что о принадлежности Пилантова к подразделению стало известно из слитой базы данных судебных приставов, которые не первый год пытаются взыскать него более 70 тысяч рублей долгов. Его разыскивают приставы Псковской и Новгородской областей.

Редакции удалось дозвониться до отца военнослужащего, но тот отказался общаться с прессой. При этом издание отмечает, что накануне вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже заявил, что российским мародером оказался некий Никита Третьяков. И отмечает, что министр ошибся.

В качестве доказательств приводится то, что у человека на фото темные глаза, а у Третьякова светлые. Кроме того, Третьяков продолжал вести соцсети во время войны, что не характерно для военных, которые принимают участие в "спецоперации". А его родственники утверждают, что он уже несколько лет не служит и не покидал территорию России.

Напомним, ранее сообщалось, что этот российский оккупант просто не разобрался, как работает Polaroid, и оставил свое фото на месте преступления.

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