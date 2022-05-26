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Не разобрался с техникой: оккупант сделал фото на Polaroid и оставил на память в ограбленной квартире

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Ирпень, Четверг 26 мая 2022 17:39
Не разобрался с техникой: оккупант сделал фото на Polaroid и оставил на память в ограбленной квартире Фото: Оккупант сдела фото и оставил его на память ограбленным хозяевам (life.pravda.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

В Ирпене Киевской области российский мародер и оккупант сфотографировался на Polaroid и оставил снимок хозяевам разграбленной квартиры.

Об этом рассказала владелица квартиры Валерия в комментарии для "Украинская правда".

Как предположила хозяйка квартиры, оккупант судя по всему не разобрался с тем, как работает фотоаппарат Polaroid и просто выбросил снимок. Фото нашли под ковром.

Дело в том, что принцип работы Polaroid в том, что снимок проявляется не сразу, а через некоторое время. Но печатается фото на специальной бумаге сразу.

"Я нашла его 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я его даже не включала (думала, что могли в него что-то положить). А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, так как фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", - рассказала Валерия.

Не разобрался с техникой: оккупант сделал фото на Polaroid и оставил на память в ограбленной квартире

Фото: life.pravda.com.ua

Квартира Валерии находится в жилом комплексе "Грин Ярд", в котором российские солдаты жили три недели.

"Нас не было в период оккупации в городе. Были наши соседи, которые все время (приблизительно три недели) жили в подвале. С их слов нашу квартиру начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому что у нас висел кондиционер", - добавила владелица квартиры.

Оккупанты вынесли много ценных вещей из ее квартиры - более 10 золотых украшений. Но вот крестики, даже с бриллиантами, брать не стали. Также вынесли и другие небольшие ценные вещи.

Не разобрался с техникой: оккупант сделал фото на Polaroid и оставил на память в ограбленной квартиреНе разобрался с техникой: оккупант сделал фото на Polaroid и оставил на память в ограбленной квартиреНе разобрался с техникой: оккупант сделал фото на Polaroid и оставил на память в ограбленной квартиреФото: life.pravda.com.ua

Напомним, ранее мы писали о том, какой жуткий "подарок" ребенку оставили оккупанты в Буче.

А также рассказывали о том, что всплыли новые жуткие рассказы о зверствах и насилии в Ирпене.

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Ирпень оккупанты
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