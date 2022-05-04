ВСУ "насыпало" с дронов по россиянам, воровавшим велосипеды и пуфики (видео)
Пилот квадрокоптера изрядно погонял российскую армию, которая мародерила в селе под Пологами на Запорожье.
Кадрами поделился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
На видео показан "один день из жизни пилота квадрокоптера".
"Бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ вчера гоняли орков-мародеров в селе под Пологами, Запорожской области. На головы ублюдков, воровавших у селян велосипеды и пуфики сыпется с дронов - ВОГ-17", - подписаны кадры.
Судя по видео, "оркам" не дали спокойно погрузить велосипеды и мягкие кресла пуфики. Видимо последние - по сути мешки из ткани набитые наполнителем - для россиян невиданная роскошь.
Также на видео показано, как пилот дрона сбрасывает снаряды на оккупантов, которые беспечно ходят по селу, а также во время погрузки в военный автомобиль.
Ранее мы писали, что "морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин.
Также сообщалось, что изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур.