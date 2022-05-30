Рашист вкрав PlayStation у жителя Маріуполя, а потім зв'язався з власником, виклянчуючи пароль

У Маріуполі один з російських окупантів забрався у квартиру до місцевого жителя й обзавівся там "військовим трофеєм" - ігровою консоллю PlayStation. Проте порадіти вкраденою приставкою рашист не зміг - не розібрався в премудростях цифрових технологій.
Тоді мародер включив "кмітливість"... і зв'язався з господарем викраденого девайса. З проханням про допомогу.
Про це передає Telegram-канал "Лачен пише".
Як зазначається, скористатися PlayStation у загарбника ніяк не виходило, тому що він не знає пароля.
Після марних спроб освоїти консоль і повного фіаско, хитромудрий окупант, недовго думаючи, вирішив написати власнику приставки.
Також в мережі опублікували листування в чаті між "ігроманом"-мародером і маріупольцем, у якого той вкрав PlayStation.
Спочатку загарбник поцікавився долею своєї жертви, закликавши вийти на зв'язок: "Аууу. Ти відповіси чи помер?"
Після став випрошувати у маріупольця для аутентифікації "скинути код від пс нетворк" (PlayStation Network).
Отримавши негативну відповідь, азартний рашист продовжував виклянчувати: "мені твій пароль потрібен, щоб увійти в приховані ігри, мені пошта твоя не потрібна".
Російський мародер випрошував паролі у жителя Маріуполя, у якого вкрав PlayStation (фото: скрін t.me/lachentyt)
Як повідомлялося раніше, в Ірпені російський окупант і мародер в розграбованій квартирі не розібрався, як працює Polaroid, і залишив своє фото на місці злочину. Пізніше росЗМІ ідентифікували цього загарбника.
Нагадаємо також, раніше було опубліковано відео, як ЗСУ "насипало" з дронів по російських солдатах, які крали велосипеди і пуфики у селі під Пологами на Запоріжжі.