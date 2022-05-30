Рашист вкрав PlayStation у жителя Маріуполя, а потім зв'язався з власником, виклянчуючи пароль

Як зазначається, скористатися PlayStation у загарбника ніяк не виходило, тому що він не знає пароля.

Після марних спроб освоїти консоль і повного фіаско, хитромудрий окупант, недовго думаючи, вирішив написати власнику приставки.

Також в мережі опублікували листування в чаті між "ігроманом"-мародером і маріупольцем, у якого той вкрав PlayStation.

Спочатку загарбник поцікавився долею своєї жертви, закликавши вийти на зв'язок: "Аууу. Ти відповіси чи помер?"

Після став випрошувати у маріупольця для аутентифікації "скинути код від пс нетворк" (PlayStation Network).

Отримавши негативну відповідь, азартний рашист продовжував виклянчувати: "мені твій пароль потрібен, щоб увійти в приховані ігри, мені пошта твоя не потрібна".

Російський мародер випрошував паролі у жителя Маріуполя, у якого вкрав PlayStation (фото: скрін t.me/lachentyt)