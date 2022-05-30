RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рашист вкрав PlayStation у жителя Маріуполя, а потім зв'язався з власником, виклянчуючи пароль

Колаж РБК-Україна: російський мародер, який вкрав у Маріуполі PlayStation, тепер випрошує коди
Автор: Володимир Костирін

У Маріуполі один з російських окупантів забрався у квартиру до місцевого жителя й обзавівся там "військовим трофеєм" - ігровою консоллю PlayStation. Проте порадіти вкраденою приставкою рашист не зміг - не розібрався в премудростях цифрових технологій.

Тоді мародер включив "кмітливість"... і зв'язався з господарем викраденого девайса. З проханням про допомогу.

Про це передає Telegram-канал "Лачен пише".

Як зазначається, скористатися PlayStation у загарбника ніяк не виходило, тому що він не знає пароля.

Після марних спроб освоїти консоль і повного фіаско, хитромудрий окупант, недовго думаючи, вирішив написати власнику приставки.

Також в мережі опублікували листування в чаті між "ігроманом"-мародером і маріупольцем, у якого той вкрав PlayStation.

Спочатку загарбник поцікавився долею своєї жертви, закликавши вийти на зв'язок: "Аууу. Ти відповіси чи помер?"

Після став випрошувати у маріупольця для аутентифікації "скинути код від пс нетворк" (PlayStation Network).

Отримавши негативну відповідь, азартний рашист продовжував виклянчувати: "мені твій пароль потрібен, щоб увійти в приховані ігри, мені пошта твоя не потрібна".

Російський мародер випрошував паролі у жителя Маріуполя, у якого вкрав PlayStation (фото: скрін t.me/lachentyt)

Як повідомлялося раніше, в Ірпені російський окупант і мародер в розграбованій квартирі не розібрався, як працює Polaroid, і залишив своє фото на місці злочину. Пізніше росЗМІ ідентифікували цього загарбника.

Нагадаємо також, раніше було опубліковано відео, як ЗСУ "насипало" з дронів по російських солдатах, які крали велосипеди і пуфики у селі під Пологами на Запоріжжі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольPlayStationМародерство