Раньше был настоящим парнем: бывшие друзья Гарри высмеяли принца из-за Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Принц Гарри очень изменился после женитьбы на Меган Маркл

Меган Маркл негативно повлияла на супруга принца Гарри после женитьбы. По крайней мере, так считают бывшие армейские друзья герцога Сассекского, пишет западный таблоид Express.co.uk.

Экс-сослуживцы Гарри, который ранее имел репутацию брутала, были шокированы тем, что теперь принц любит побаловать себя педикюром и массажем, к чему его приучила супруга, 4 августа отпраздновавшая свое 38-летие.

Подобная реакция от армейских товарищей, с которыми Гарри служил в Афганистане, появилась после того, как инсайдер поделился с западным изданием тем, что Гарри и Меган наслаждаются массажем и другими спа-процедурами, пока малыш Арчи спит.

Сослуживцы были ошеломлены новостью о его "режиме красоты".

"Педикюр и массаж? Он изменился!" - заявил один из военных.

Принц Гарри во время службы в армии (фото: royal.uk)

Друг Гарри рассказал, что раньше Гарри был "настоящим парнем - ему нравилось выпивать, и ему было все равно, как он выглядит".

Кроме того, один из сослуживцев сказал, что в армейские дни Гарри рассмеялся бы, если бы ему предложили педикюр.

"Теперь он говорит о спасении мира, и не курит и не пьет", - рассказывает армейский товарищ Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Отметим, раньше стало известно, что Гарри и Меган являются постоянными посетителями отеля Coworth Park Ascot, который может похвастаться пятизвездочным спа-салоном.

Также к ним в Фрогмор-хаус регулярно приходят специалисты по массажу и разным косметическим процедурам.

"Гарри любит делать педикюр, а также массаж из-за травм в поло", - рассказал источник.

Стоимость педикюра начинается от 50 фунтов стерлингов, а роскошный массаж может стоить до 140 фунтов за час.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.