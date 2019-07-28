Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей: общественность в ярости

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Соседям запретили общаться с герцогами Сассекскими

Соседям Меган Маркл и принца Гарри выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой. Об этом пишет издание The Sun.

Отмечается, что рядом с домом принца Гарри и Меган Маркл проживают около 400 человек, которым запрещено первыми заводить с герцогами Сассекскими разговор, гладить их собак, просить показать сына и класть что-либо в их почтовый ящик.

Многие, получив инструкцию, выразили недовольство. "Нам никогда не указывали, как вести себя в присутствии королевы. Обычно она радуется, когда люди ее приветствуют и общаются с ней", - сказал один из соседей королевской семьи.

"Пожелание не гладить собаку - особенно странно. Может быть, Гарри не хочет, чтобы люди подходили к ним и использовали своих собак в качестве предлога для разговора", - принялась негодовать общественность.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чуть позже Букингемский дворец пояснил, что данные рекомендации придумал дворцовый чиновник, не поставив в известность принца Гарри и его жену.

"Это было попыткой объяснить местному сообществу, как приветствовать новых жителей поместья и помочь им в любой потенциальной беседе. Кроме того, его высочество вовсе не просило, чтобы это было сделано. Ни принц, ни его супруга не имели к этому никакого отношения", - пояснил источник в королевском дворце.

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