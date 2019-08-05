ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раніше був справжнім хлопцем: колишні друзі Гаррі висміяли принца через Маркл

STYLERПерсони    05.08.2019 - 09:13
Раніше був справжнім хлопцем: колишні друзі Гаррі висміяли принца через Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Принц Гаррі дуже змінився після одруження на Меган Маркл

Меган Маркл негативно вплинула на чоловіка принца Гаррі після одруження. Принаймні, так вважають колишні армійські друзі герцога Сассекського, пише західний таблоїд Express.co.uk.

Екс-товариші по службі Гаррі, який раніше мав репутацію брутала, були шоковані тим, що тепер принц любить побалувати себе педикюром і масажем, до чого його привчила дружина, що 4 серпня відсвяткувала своє 38-річчя.

Подібна реакція від армійських товаришів, з якими Гаррі служив в Афганістані, з'явилася після того, як інсайдер поділився з західним виданням тим, що Гаррі і Меган насолоджуються масажем та іншими спа-процедурами, поки малюк Арчі спить.

Товариші по службі були приголомшені новиною про його "режим краси".

"Педикюр і масаж? Він змінився!" - заявив один з військових.

Раніше був справжнім хлопцем: колишні друзі Гаррі висміяли принца через Маркл

Принц Гаррі під час служби в армії (фото: royal.uk)

Друг Гаррі розповів, що раніше Гаррі був "справжнім хлопцем - йому подобалося випивати, і йому було все одно, як він виглядає".

Крім того, один з товаришів по службі сказав, що в армійські дні Гаррі розсміявся б, якщо б йому запропонували педикюр.

"Тепер він говорить про спасіння світу, і не курить і не п'є", - розповідає армійський товариш Гаррі.

Раніше був справжнім хлопцем: колишні друзі Гаррі висміяли принца через Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Зазначимо, раніше стало відомо, що Гаррі і Меган є постійними відвідувачами готелю Coworth Park Ascot, який може похвалитися п'ятизірковим спа-салоном.

Також до них у Фрогмор-хаус регулярно приходять фахівці з масажу і різних косметичних процедур.

"Гаррі любить робити педикюр, а також масаж через травми в поло", - розповіло джерело.

Вартість педикюру починається від 50 фунтів стерлінгів, а розкішний масаж може коштувати до 140 фунтів за годину.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.

Меган Маркл і принц Гаррі пояснили дивну поведінку в Instagram Меган Маркл розсекретила улюблений напій і засмутила фанатів
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся