Раніше був справжнім хлопцем: колишні друзі Гаррі висміяли принца через Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Принц Гаррі дуже змінився після одруження на Меган Маркл

Меган Маркл негативно вплинула на чоловіка принца Гаррі після одруження. Принаймні, так вважають колишні армійські друзі герцога Сассекського, пише західний таблоїд Express.co.uk.

Екс-товариші по службі Гаррі, який раніше мав репутацію брутала, були шоковані тим, що тепер принц любить побалувати себе педикюром і масажем, до чого його привчила дружина, що 4 серпня відсвяткувала своє 38-річчя.

Подібна реакція від армійських товаришів, з якими Гаррі служив в Афганістані, з'явилася після того, як інсайдер поділився з західним виданням тим, що Гаррі і Меган насолоджуються масажем та іншими спа-процедурами, поки малюк Арчі спить.

Товариші по службі були приголомшені новиною про його "режим краси".

"Педикюр і масаж? Він змінився!" - заявив один з військових.

Принц Гаррі під час служби в армії (фото: royal.uk)

Друг Гаррі розповів, що раніше Гаррі був "справжнім хлопцем - йому подобалося випивати, і йому було все одно, як він виглядає".

Крім того, один з товаришів по службі сказав, що в армійські дні Гаррі розсміявся б, якщо б йому запропонували педикюр.

"Тепер він говорить про спасіння світу, і не курить і не п'є", - розповідає армійський товариш Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Зазначимо, раніше стало відомо, що Гаррі і Меган є постійними відвідувачами готелю Coworth Park Ascot, який може похвалитися п'ятизірковим спа-салоном.

Також до них у Фрогмор-хаус регулярно приходять фахівці з масажу і різних косметичних процедур.

"Гаррі любить робити педикюр, а також масаж через травми в поло", - розповіло джерело.

Вартість педикюру починається від 50 фунтів стерлінгів, а розкішний масаж може коштувати до 140 фунтів за годину.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.