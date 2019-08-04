Маркл знала об этом с самого начала: эксперт указал на важную деталь

Меган Маркл должна заплатить за титул – эксперт (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл посоветовали сменить тактику работы со СМИ

Меган Маркл, которая сегодня, 4 августа, празднует свой день рождения, должна заплатить за свой титул. Об этом, выражаясь метафорически, заявил глава пиар-агентства Burr Media Энтони Берр. По его мнению, герцогиня Сассекская должна изменить свое поведение с представителями СМИ, чтобы вернуть признание общества. Об этом сообщает Express.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл официально стала членом королевской семьи 19 мая 2018 года, когда вышла замуж за принца Гарри. С тех пор она является объектом нападок как со стороны "троллей" в соцсетях, так и со стороны прессы из-за своих требований к вопросам приватности.

Энтони Берр считает, что королевской чете следует научиться взаимодействовать с прессой и публикой. По его мнению, Меган должна была знать, какова будет цена королевского титула.

Меган Маркл должна заплатить за титул – эксперт (фото: instagram.com)

"В том, чтобы быть частью королевской семьи нет ничего обычного и Меган знала об этом до того, как ею стать", — завил эксперт.

Он считает, что ей нужно быть менее скрытной.

"Когда ты на виду у всех, "нормальность" улетучивается. Нельзя взять весь пирог и съесть его — нужно поделиться с другими", — заметил Берр.

Тем не менее, эксперт считает, что у Меган и Гарри есть выход из положения. Для этого им следует сменить тактику и допускать прессу на такие события, как крестины или рождение наследников.

"Если Меган сделает все правильно, то ей реже станут задавать вопросы, когда она захочет приватности в другой раз", — цитирует пиар-специалиста.

Напомним, что ранее Меган Маркл располнела из-за вредной еды.