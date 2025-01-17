Ракоці левеш: рецепт закарпатськоъ страви, якій понад 300 років

Що потрібно для ракоці левеш

Для того, щоб приготувати цю схожу на суп закарпатську страву, необхідні ці інгредієнти:

вода - 2-2,5 л

копченості (шовдарь, бекон, ковбаски) - 300-400 г

квашена капуста - 400 г

морква - 2 шт.

цибуля - 1 шт.

сметана - 250 мл

сіль - до смаку

перець - до смаку

олія - 1-2 ст. л.

зелень петрушки - до смаку

Як готувати ракоці левеш

Для приготування ракоці левеш можна використовувати будь-які копченості, навіть солонину. Однак, якщо м'ясо без кісток, його варто нарізати на невеликі шматочки.

Моркву потрібно почистити, а потім натерти на великій тертці. Цибулю почистьте і наріжте на невеликі кубики. А зелень петрушки потрібно помити та подрібнити ножем.

В каструлі або глибокій пательні з товстими стінками розігрійте олію. За класичним рецептом для цього закарпатського супу використовували смалець, тож олію можна замінити цим продуктом.

Перекладіть в пательню копчене м'ясо та обсмажте його до легкої скоринки. Тоді влийте приблизно пів склянки води і накрийте пательню кришкою.

Протушкуйте м'ясо до напівготовності, після чого всипте цибулю і просмажте інгредієнти протягом декількох хвилин. Всипте моркву, перемішайте інгредієнти і смажте все ще декілька хвилин.

Як готувати закарпатський суп ракоці левеш (скриншот / Закарпатська Господиня)

Коли всі інгредієнти засмажаться до готовності, влийте воду і варіть суп на слабкому вогні майже до готовності м'яса, накривши пательню кришкою. Тоді додайте до закарпатського супу квашену капусту і проваріть суп ще декілька хвилин.

Влийте до ракоці левеш сметану та доведіть суп до кипіння на слабкому вогні. Вкиньте зелень петрушки, перемішайте суп - і страву можна розливати по тарілках.