Ракоци левеш: рецепт закарпатского блюда, которому более 300 лет

Ракоци левеш - один из первых супов, записанных в сборнике закарпатских рецептов. Это блюдо готовят из минимального количества простых ингредиентов, однако вкус этого закарпатского супа незабываемый.
О том, как готовить закарпатское блюдо ракоци левеш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того, чтобы приготовить это похожее на суп закарпатское блюдо, необходимы эти ингредиенты:
Для приготовления ракоци левеш можно использовать любые копчености, даже солонину. Однако, если мясо без костей, его стоит нарезать на небольшие кусочки.
Морковь нужно почистить, а затем натереть на крупной терке. Лук почистьте и нарежьте на небольшие кубики. А зелень петрушки нужно помыть и измельчить ножом.
В кастрюле или глубокой сковороде с толстыми стенками разогрейте растительное масло. По классическому рецепту для этого закарпатского супа использовали смалец, поэтому масло можно заменить этим продуктом.
Переложите в сковороду копченое мясо и обжарьте его до легкой корочки. Тогда влейте примерно полстакана воды и накройте сковороду крышкой.
Протушите мясо до полуготовности, после чего всыпьте лук и прожарьте ингредиенты в течение нескольких минут. Всыпьте морковь, перемешайте ингредиенты и жарьте все еще несколько минут.
Как готовить закарпатский суп ракоци левеш (скриншот / Закарпатская Хозяйка)
Когда все ингредиенты зажарятся до готовности, влейте воду и варите суп на слабом огне почти до готовности мяса, накрыв сковороду крышкой. Тогда добавьте в закарпатский суп квашеную капусту и проварите суп еще несколько минут.
Влейте в ракоци левеш сметану и доведите суп до кипения на слабом огне. Бросьте зелень петрушки, перемешайте суп - и блюдо можно разливать по тарелкам.
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