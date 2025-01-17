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Ракоці левеш: рецепт закарпатськоъ страви, якій понад 300 років

П'ятниця 17 січня 2025 07:45
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Ракоці левеш: рецепт закарпатськоъ страви, якій понад 300 років Як готувати закарпатський суп ракоці левеш (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Ракоці левеш - один з перших супів, записаних в збірці закарпатських рецептів. Цю страву готують з мінімальної кількості простих інгредієнтів, однак смак цього закарпатського супу незабутній.

Про те, як готувати закарпатську страву ракоці левеш, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для ракоці левеш

Для того, щоб приготувати цю схожу на суп закарпатську страву, необхідні ці інгредієнти:

  • вода - 2-2,5 л
  • копченості (шовдарь, бекон, ковбаски) - 300-400 г
  • квашена капуста - 400 г
  • морква - 2 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • сметана - 250 мл
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку
  • олія - 1-2 ст. л.
  • зелень петрушки - до смаку

Як готувати ракоці левеш

Для приготування ракоці левеш можна використовувати будь-які копченості, навіть солонину. Однак, якщо м'ясо без кісток, його варто нарізати на невеликі шматочки.

Моркву потрібно почистити, а потім натерти на великій тертці. Цибулю почистьте і наріжте на невеликі кубики. А зелень петрушки потрібно помити та подрібнити ножем.

В каструлі або глибокій пательні з товстими стінками розігрійте олію. За класичним рецептом для цього закарпатського супу використовували смалець, тож олію можна замінити цим продуктом.

Перекладіть в пательню копчене м'ясо та обсмажте його до легкої скоринки. Тоді влийте приблизно пів склянки води і накрийте пательню кришкою.

Протушкуйте м'ясо до напівготовності, після чого всипте цибулю і просмажте інгредієнти протягом декількох хвилин. Всипте моркву, перемішайте інгредієнти і смажте все ще декілька хвилин.

Ракоці левеш: рецепт закарпатськоъ страви, якій понад 300 років

Як готувати закарпатський суп ракоці левеш (скриншот / Закарпатська Господиня)

Коли всі інгредієнти засмажаться до готовності, влийте воду і варіть суп на слабкому вогні майже до готовності м'яса, накривши пательню кришкою. Тоді додайте до закарпатського супу квашену капусту і проваріть суп ще декілька хвилин.

Влийте до ракоці левеш сметану та доведіть суп до кипіння на слабкому вогні. Вкиньте зелень петрушки, перемішайте суп - і страву можна розливати по тарілках.

Раніше ми писали про те, як готувати м'ясні крученики з грибами.

Читайте також, як готувати картопляні ватрушки з м'ясом.

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