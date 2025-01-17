Ракоци левеш: рецепт закарпатского блюда, которому более 300 лет

Ракоци левеш - один из первых супов, записанных в сборнике закарпатских рецептов. Это блюдо готовят из минимального количества простых ингредиентов, однако вкус этого закарпатского супа незабываемый.

О том, как готовить закарпатское блюдо ракоци левеш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для ракоци левеш

Для того, чтобы приготовить это похожее на суп закарпатское блюдо, необходимы эти ингредиенты:

вода - 2-2,5 л

копчености (окорок, бекон, колбаски) - 300-400 г

квашеная капуста - 400 г

морковь - 2 шт.

лук - 1 шт.

сметана - 250 мл

соль - по вкусу

перец - по вкусу

растительное масло - 1-2 ст. л.

зелень петрушки - по вкусу

Как готовить ракоци левеш

Для приготовления ракоци левеш можно использовать любые копчености, даже солонину. Однако, если мясо без костей, его стоит нарезать на небольшие кусочки.

Морковь нужно почистить, а затем натереть на крупной терке. Лук почистьте и нарежьте на небольшие кубики. А зелень петрушки нужно помыть и измельчить ножом.

В кастрюле или глубокой сковороде с толстыми стенками разогрейте растительное масло. По классическому рецепту для этого закарпатского супа использовали смалец, поэтому масло можно заменить этим продуктом.

Переложите в сковороду копченое мясо и обжарьте его до легкой корочки. Тогда влейте примерно полстакана воды и накройте сковороду крышкой.

Протушите мясо до полуготовности, после чего всыпьте лук и прожарьте ингредиенты в течение нескольких минут. Всыпьте морковь, перемешайте ингредиенты и жарьте все еще несколько минут.

Как готовить закарпатский суп ракоци левеш (скриншот / Закарпатская Хозяйка)

Когда все ингредиенты зажарятся до готовности, влейте воду и варите суп на слабом огне почти до готовности мяса, накрыв сковороду крышкой. Тогда добавьте в закарпатский суп квашеную капусту и проварите суп еще несколько минут.

Влейте в ракоци левеш сметану и доведите суп до кипения на слабом огне. Бросьте зелень петрушки, перемешайте суп - и блюдо можно разливать по тарелкам.