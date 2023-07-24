Ракетний удар по Одесі: де і як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Мешканці Одеси, чиє житло постраждало внаслідок ракетної атаки 23 липня, можуть отримати грошову компенсацію на відновлення домівок.
Про це пише прес-служба міськради Одеси.
Отримати допомогу зможуть місцеві жителі, у домівках яких пошкоджені вікна (окрім балконних) або ж вхідні двері.
Компенсацію можуть виплатити для заміни:
Власникам пошкодженого житла треба звернутися до районної адміністрації з пакетом документів:
Також бажано додати висновок фахівця з заміни вікон/скління/вхідних дверей. У документі має бути вказано, чи потрібна заміна віконного блоку або тільки склопакетів, кількість та розміри.
Внаслідок ракетної атаки на Одесу 23 липня пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян та Спасо-Преображенський собор. До речі, Італія вже заявила, що готова відбудувати зруйновану святиню.
Також зазнали пошкоджень п'ять дитячих садочків, чотири школи, два заклади позашкільної освіти.
Значних руйнувань зазнали і пам'ятки архітектури XIX сторіччя. За попередніми даними, пошкоджено 25 памʼяток культурної спадщини, які розташовані в зоні ЮНЕСКО.
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