UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Одесі: де і як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Як одеситам отримати компенсацію за зруйноване житло (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Мешканці Одеси, чиє житло постраждало внаслідок ракетної атаки 23 липня, можуть отримати грошову компенсацію на відновлення домівок.

Про це пише прес-служба міськради Одеси.

Як отримати допомогу

Отримати допомогу зможуть місцеві жителі, у домівках яких пошкоджені вікна (окрім балконних) або ж вхідні двері.

Компенсацію можуть виплатити для заміни:

  • віконних блоків
  • пошкодженого скління/склопакетів
  • металевих вхідних дверей

Власникам пошкодженого житла треба звернутися до районної адміністрації з пакетом документів:

  • заява від власника / користувача (у випадку, якщо квартира не приватизована)
  • акт обстеження, заповнений та спільно підписаний власником житла, представниками ОСББ або керуючої компанії
  • копія паспорта та податкового коду, правовстановлюючих документів на квартиру
  • роздруковані чорно-білі фото усіх пошкоджень

Також бажано додати висновок фахівця з заміни вікон/скління/вхідних дверей. У документі має бути вказано, чи потрібна заміна віконного блоку або тільки склопакетів, кількість та розміри.

Які масштаби руйнувань внаслідок ракетної атаки

Внаслідок ракетної атаки на Одесу 23 липня пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян та Спасо-Преображенський собор. До речі, Італія вже заявила, що готова відбудувати зруйновану святиню.

Також зазнали пошкоджень п'ять дитячих садочків, чотири школи, два заклади позашкільної освіти.

Значних руйнувань зазнали і пам'ятки архітектури XIX сторіччя. За попередніми даними, пошкоджено 25 памʼяток культурної спадщини, які розташовані в зоні ЮНЕСКО.

Наслідки ракетної атаки по Одесі 23 липня (фото: GettyImages)

Читайте також про те, що ЮНЕСКО відреагувало на ракетну атаку росіян по Одесі.

Раніше ми розповідали про те, як реагує світ на обстріл Одеси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесавиплатиракетный удар