Ракетний удар по Одесі: де і як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Як отримати допомогу

Отримати допомогу зможуть місцеві жителі, у домівках яких пошкоджені вікна (окрім балконних) або ж вхідні двері.

Компенсацію можуть виплатити для заміни:

віконних блоків

пошкодженого скління/склопакетів

металевих вхідних дверей

Власникам пошкодженого житла треба звернутися до районної адміністрації з пакетом документів:

заява від власника / користувача (у випадку, якщо квартира не приватизована)

акт обстеження, заповнений та спільно підписаний власником житла, представниками ОСББ або керуючої компанії

копія паспорта та податкового коду, правовстановлюючих документів на квартиру

роздруковані чорно-білі фото усіх пошкоджень

Також бажано додати висновок фахівця з заміни вікон/скління/вхідних дверей. У документі має бути вказано, чи потрібна заміна віконного блоку або тільки склопакетів, кількість та розміри.

Які масштаби руйнувань внаслідок ракетної атаки

Внаслідок ракетної атаки на Одесу 23 липня пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян та Спасо-Преображенський собор. До речі, Італія вже заявила, що готова відбудувати зруйновану святиню.

Також зазнали пошкоджень п'ять дитячих садочків, чотири школи, два заклади позашкільної освіти.

Значних руйнувань зазнали і пам'ятки архітектури XIX сторіччя. За попередніми даними, пошкоджено 25 памʼяток культурної спадщини, які розташовані в зоні ЮНЕСКО.

Наслідки ракетної атаки по Одесі 23 липня (фото: GettyImages)