Російський обстріл Одеси: в ОВА розповіли про наслідки атаки

В Одесі внаслідок ворожої комбінованої ракетної атаки, що сталася в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Чиновник зазначив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

При цьому інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Глава ОВА також закликав жителів міста та області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, і ще раз наголосив на необхідності дотримуватися інформаційної тиші під час ворожих атак.

"Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги - швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою! Окремо звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів та блогерів: не викладайте зараз наслідки ворожих атак! Не допомагайте ворогу!" – написав чиновник.

З'явилося відео пожежі в соборі

Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри зі Спасо-Преображенським кафедральним собором, який внаслідок ракетного удару отримав серйозні ушкодження.

Крім того, усередині почалася пожежа. Як пише видання "Думська", є інформація про те, що у храмі знищено вівтар.

Ракетна атака по Одесі вночі 23 липня

Російські окупанти цієї ночі знову завдали ракетних ударів по Одесі. У місті пролунали потужні вибухи.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук тоді поінформував, що нинішня атака є комбінованою. Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Удари РФ по Одесі та іншим містам на півдні України

Зазначимо, що РФ після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Так, вночі 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по місту та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.

Як зазначила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, РФ не досягла цілей своїх атак, тому вона продовжуватиме завдавати ударів.