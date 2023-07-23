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Обстріл центру Одеси: як реагує світ на атаку РФ

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Одеса, Неділя 23 липня 2023 12:21
Обстріл центру Одеси: як реагує світ на атаку РФ Фото: обстріл Одеси 23 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову обстріляли Одесу в ніч проти неділі, 23 липня. Внаслідок цієї атаки постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор, храм частково зруйнований.

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США

За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, невпинні атаки Росії тривають на людей та інфраструктуру Одеси, об’єкта всесвітньої спадщини та життєво важливого порту для глобальної продовольчої безпеки.

"Невиправдана війна Росії проти України та її народу має тут жахливу ціну. Зруйнований собор, зруйновані будинки та палаючі зернові силоси повинні знову показати, що це має значення всюди", - зазначила вона у Twitter.

Литва

На тлі обстрілу Одеси колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що якби США надали Україні ракети ATACMS, то контрнаступ ЗСУ не був би таким "важким, кровопролитним і тривалим".

"В України критично мало всіх типів боєприпасів. Це робить контрнаступ важким, кровопролитним і тривалим. Жодна російська військова база в Україні не була б у безпеці, якби США надали їм ATACMS. У Пентагоні вперто повторюють, що вони Україні не потрібні. Хто правий?" - написав він у Twitter.

ЄС

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель сказав, що безперервний російський ракетний терор Одеси є ще одним військовим злочином Кремля, який носить також головний православний собор - об'єкт всесвітньої спадщини.

"Росія вже пошкодила сотні культурних об'єктів, намагаючись знищити Україну", - наголосив він у Twitter.

Велика Британія

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"Жодних військових об'єктів. Просто красиве місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає гонінь за порти, які експортують життєво важливі продукти харчування по всьому світу", - написала вона.

Реакція України

На обстріл Одеси вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, "за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам" і "вони відчують цю відповідь". Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав усі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин.

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