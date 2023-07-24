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Ракетный удар по Одессе: где и как получить компенсацию за поврежденное жилье

Как одесситам получить компенсацию за разрушенное жилье (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Жители Одессы, чье жилье пострадало в результате ракетной атаки 23 июля, могут получить денежную компенсацию на восстановление домов.

Об этом пишет пресс-служба горсовета Одессы.

Как получить помощь

Получить помощь смогут местные жители, в домах которых повреждены окна (кроме балконных) или входные двери.

Компенсацию могут выплатить для замены:

  • оконных блоков
  • поврежденного остекления/стеклопакетов
  • металлической входной двери

Владельцам поврежденного жилья нужно обратиться в районную администрацию с пакетом документов:

  • заявление от собственника/пользователя (в случае, если квартира не приватизирована)
  • акт обследования, заполненный и совместно подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании
  • копия паспорта и налогового кода, правоустанавливающих документов на квартиру
  • распечатаны черно-белые фото всех повреждений

Также желательно добавить вывод специалиста по замене окон/стекла/входной двери. В документе должно быть указано, требуется ли замена оконного блока или только стеклопакетов, количество и размеры.

Какие масштабы разрушений в результате ракетной атаки

В результате ракетной атаки на Одессу 23 июля повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан и Спасо-Преображенский собор. К стати, Италия уже заявила, что готова отстроить разрушенную святыню.

Также получили повреждения пять детских садов, четыре школы, два заведения внешкольного образования.

Значительные разрушения получили и памятники архитектуры XIX века. По предварительным данным, повреждены 25 памятников культурного наследия, расположенных в зоне ЮНЕСКО.

Последствия ракетной атаки по Одессе 23 июля (фото: GettyImages)

Читайте также о том, что ЮНЕСКО отреагировало на ракетную атаку россиян по Одессе.

Раньше мы рассказывали о том, как реагирует мир на обстрел Одессы.

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