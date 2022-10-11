Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

У різних куточках планети люди зібралися на мітингах із закликами визнати РФ терористичною країною, винесли фотографії з наслідками ударів по мирних містах України та жертвами обстрілів.

Також на акціях звучать вимоги дати захисникам нашої країни більше зброї, аби ефективніше протистояти масованим підлим атакам по цивільних та об'єктах критичної інфраструктури.

Акції на підтримку України та засудженням ракетного терору РФ у містах США (фото: facebook.com/rus.embassy.usa)

На акціях - велика кількість українських прапорів та національної символіки. Також деякі учасники мітингів облили прапор РФ червоною фарбою, що символізує кров жертв ворожих ударів, а також поранених цивільних.

У США масові акції пройшли в Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Бостоні, Х'юстоні, Сан-Антоніо, Остіні.

У містах США відбулися масові акції після російського ракетного обстрілу України (фото: facebook.com/rus.embassy.usa)

У Туреччині жителі та гості Стамбула провели протести біля будівлі генконсульства РФ у цій країні.

Люди розгорнули величезний прапор України, взяли із собою фотографії загиблих та постраждалих мирних громадян нашої держави.

Акція на підтримку України у Стамбулі (фото: Ярослав Рубан / facebook.com/ovashchenko)

Відео: у Стамбулі люди вийшли на підтримку України на протест під будівлю генконсульства РФ

Активно проходили акції у багатьох країнах Євросоюзу, у Великій Британії, у Канаді, в Ізраїлі та в інших державах... Нижче - ще фото та відео таких протестів і мітингів на підтримку України з різних міст світу.

Акція у Римі (фото: @zmina_ua)

Мітинг у Берліні (фото: @pililya)

Акція на підтримку України у Відні (фото: @iamalinok)

Відео: акція на підтримку України у Тель-Авіві

Мітинг у Кракові (фото: @toksyczny_msciciel)

Акція у Вроцлаві (фото: @bovinisssimo)

Акція у Гамбурзі (фото: @alina_naidyonova)

Акція на Кіпрі (фото: @anya__ale)

Мітинг в Осло (фото: @osloprotest)