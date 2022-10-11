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Ракетный террор РФ вывел на митинги в поддержку Украины тысячи людей в разных странах: фото и видео

Коллаж РБК-Украина: в разных странах прошли акции в поддержку Украины после массированных ракетных атак РФ
Автор: Владимир Костырин

Российские ракетные обстрелы Украины решительно осудило мировое сообщество, и помимо соответствующих заявлений лидеров государств на улицах и площадях разных стран прошли массовые митинги в поддержку Украины.

Где и как прошли эти акции - читайте и смотрите в фотоподборке в нашем материале ниже.

В разных уголках планеты люди собрались на митингах с призывами признать РФ террористической страной, вынесли фотографии с последствиями ударов по мирным городам Украины и жертвами обстрелов.

Также на акциях звучат требования дать защитникам нашей страны больше оружия, чтобы эффективнее противостоять массированным подлым атакам по гражданским и объектам критической инфраструктуры.

Акции в поддержку Украины и осуждением ракетного террора РФ в городах США (фото: facebook.com/ukr.embassy.usa)

На акциях - множество украинских флагов и национальной символики. Также некоторые участники митингов облили флаг РФ красной краской, что символизирует кровь жертв вражеских ударов, а также раненых гражданских.

В США массовые акции прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне, Хьюстоне, Сан-Антонио, Остине...

В городах США прошли массовые акции после российского ракетного обстрела Украины (фото: facebook.com/ukr.embassy.usa)

В Турции жители и гости Стамбула провели протесты возле здания генконсульства РФ в этой стране.

Люди развернули огромный флаг Украины, взяли с собой фотографии погибших и пострадавших мирных граждан нашего государства.

Акция в поддержку Украины в Стамбуле (фото: Ярослав Рубан / facebook.com/ovashchenko)

Видео: в Стамбуле люди вышли в поддержку Украины на протест под здание генконсульства РФ

Активно проходили акции во многих странах Евросоюза, в Великобритании, в Канаде, в Израиле и в других государствах... Ниже - еще фото и видео таких протестов и митингов в поддержку Украины из разных городов мира.

Акция в Риме (фото: @zmina_ua)

Митинг в Берлине (фото: @pililya)

Акция в поддержку Украины в Вене (фото: @iamalinok)

Видео: акция в поддержку Украины в Тель-Авиве

Митинг в Кракове (фото: @toksyczny_msciciel)

Акция во Вроцлаве (фото: @bovinisssimo)

Акция в Гамбурге (фото: @alina_naidyonova)

Акция на Кипре (фото: @anya__ale)

Митинг в Осло (фото: @osloprotest)

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Большой семерки" отказаться от каких-либо переговоров с российским диктатором Путиным, так как он понимает только язык террора.

Добавим, перед этим генсек НАТО отреагировал на массированные удары россиян по Украине, и назвал это знаком слабости.

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