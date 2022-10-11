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Знак слабкості. Генсек НАТО відреагував на масовані удари росіян по Україні

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Вівторок 11 жовтня 2022 17:02
Знак слабкості. Генсек НАТО відреагував на масовані удари росіян по Україні Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Масований обстріл територій України росіянами, який відбувається вже другий день, є ознакою слабкості. Він демонструє нездатність військ РФ зупинити наступ бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.

"Я вважаю, що вчорашні атаки - це знак слабкості. Росія програє на полі бою, тому що Росія не має змоги зупинити наступ українських сил. Вони можуть реагувати тільки такими ударами по українських містах", - заявив Столтенберг.

За його словами, такі рішення з боку Кремля вказують на те, що у президента РФ Володимира Путіна більше не лишилося альтернатив.

"Вони втратили території, втратили оберти, тому завдають ракетних ударів, які ми бачили вчора і сьогодні", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 84 крилаті ракети. Внаслідок атак загинули та отримали поранення мирні жителі.

Також сьогодні, 11 жовтня, росіяни продовжили обстрілювати Україну за допомогою ракет.

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