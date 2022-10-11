Знак слабкості. Генсек НАТО відреагував на масовані удари росіян по Україні

Масований обстріл територій України росіянами, який відбувається вже другий день, є ознакою слабкості. Він демонструє нездатність військ РФ зупинити наступ бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу .

"Я вважаю, що вчорашні атаки - це знак слабкості. Росія програє на полі бою, тому що Росія не має змоги зупинити наступ українських сил. Вони можуть реагувати тільки такими ударами по українських містах", - заявив Столтенберг.

За його словами, такі рішення з боку Кремля вказують на те, що у президента РФ Володимира Путіна більше не лишилося альтернатив.

"Вони втратили території, втратили оберти, тому завдають ракетних ударів, які ми бачили вчора і сьогодні", - додав генсек НАТО.