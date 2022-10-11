ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський закликав лідерів G7 відмовитися від переговорів з Путіним

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 17:13
Зеленський закликав лідерів G7 відмовитися від переговорів з Путіним Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідери країн "Великої сімки" мають відмовитися від будь-яких переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він розуміє лише мову терору та ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського під час засідання лідерів країн G7.

Він закликав лідерів держав "Групи семи" визнати очевидний факт - що з нинішнім керівником РФ не може бути діалогу.

За словами Зеленського, Путін сам відкинув діалог попри всі намагання України домовитись про мир протягом років.

"Він говорить ультиматумами. Терор - це і є його ставлення до світу, до інших людей", - додав президент.

Звертаючись до лідерів G7 Зеленський зазначив, що суспільство не зрозуміє їх, якщо вони не обірвуть будь-які перспективи керівника терору після російських ударів, усіх вбивств та знущань з мирних людей і міжнародного права.

"Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії - який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, - або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир - і ця людина у Москві", - додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини з Росією, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з російським диктатором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну