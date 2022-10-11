Зеленський закликав лідерів G7 відмовитися від переговорів з Путіним

Лідери країн "Великої сімки" мають відмовитися від будь-яких переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки він розуміє лише мову терору та ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського під час засідання лідерів країн G7.

Він закликав лідерів держав "Групи семи" визнати очевидний факт - що з нинішнім керівником РФ не може бути діалогу.

За словами Зеленського, Путін сам відкинув діалог попри всі намагання України домовитись про мир протягом років.

"Він говорить ультиматумами. Терор - це і є його ставлення до світу, до інших людей", - додав президент.

Звертаючись до лідерів G7 Зеленський зазначив, що суспільство не зрозуміє їх, якщо вони не обірвуть будь-які перспективи керівника терору після російських ударів, усіх вбивств та знущань з мирних людей і міжнародного права.

"Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії - який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності і територіальну цілісність України, - або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир - і ця людина у Москві", - додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини з Росією, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з російським диктатором.

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