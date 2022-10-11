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Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

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Вівторок 11 жовтня 2022 18:30
Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео Колаж РБК-Україна: у різних країнах пройшли акції на підтримку України після масованих ракетних атак РФ
Автор: Володимир Костирін

Російський ракетний обстріл України рішуче засудила світова спільнота, й окрім відповідних заяв лідерів держав на вулицях і площах різних країн пройшли масові мітинги на підтримку України.

Де і як пройшли ці акції - читайте та дивіться у фотопідбірці у нашому матеріалі нижче.

У різних куточках планети люди зібралися на мітингах із закликами визнати РФ терористичною країною, винесли фотографії з наслідками ударів по мирних містах України та жертвами обстрілів.

Також на акціях звучать вимоги дати захисникам нашої країни більше зброї, аби ефективніше протистояти масованим підлим атакам по цивільних та об'єктах критичної інфраструктури.

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акції на підтримку України та засудженням ракетного терору РФ у містах США (фото: facebook.com/rus.embassy.usa)

На акціях - велика кількість українських прапорів та національної символіки. Також деякі учасники мітингів облили прапор РФ червоною фарбою, що символізує кров жертв ворожих ударів, а також поранених цивільних.

У США масові акції пройшли в Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Бостоні, Х'юстоні, Сан-Антоніо, Остіні.

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

У містах США відбулися масові акції після російського ракетного обстрілу України (фото: facebook.com/rus.embassy.usa)

У Туреччині жителі та гості Стамбула провели протести біля будівлі генконсульства РФ у цій країні.

Люди розгорнули величезний прапор України, взяли із собою фотографії загиблих та постраждалих мирних громадян нашої держави.

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відеоРакетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акція на підтримку України у Стамбулі (фото: Ярослав Рубан / facebook.com/ovashchenko)

Відео: у Стамбулі люди вийшли на підтримку України на протест під будівлю генконсульства РФ

Активно проходили акції у багатьох країнах Євросоюзу, у Великій Британії, у Канаді, в Ізраїлі та в інших державах... Нижче - ще фото та відео таких протестів і мітингів на підтримку України з різних міст світу.

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акція у Римі (фото: @zmina_ua)

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Мітинг у Берліні (фото: @pililya)

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акція на підтримку України у Відні (фото: @iamalinok)

Відео: акція на підтримку України у Тель-Авіві

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Мітинг у Кракові (фото: @toksyczny_msciciel)

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акція у Вроцлаві (фото: @bovinisssimo)

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акція у Гамбурзі (фото: @alina_naidyonova)

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Акція на Кіпрі (фото: @anya__ale)

Ракетний терор РФ вивів на мітинги на підтримку України тисячі людей у різних країнах: фото і відео

Мітинг в Осло (фото: @osloprotest)

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн "Великої сімки" відмовитися від будь-яких переговорів з російським диктатором Путіним, оскільки він розуміє лише мову терору.

Додамо, перед цим генсек НАТО відреагував на масовані удари росіян по Україні і назвав це знаком слабкості.

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