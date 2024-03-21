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Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото)

Київ, Четвер 21 березня 2024 14:27
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Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото) Під ракетний удар попав склад ROZETKA (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Росія рано вранці здійснила перший від середини лютого масовий ракетний обстріл України. Більшість з ракет вдалося збити, хоча уламки від них розлетілися у трьох районах Києва - Подільскому, Святошинському та Шевченківському. Вибиті вікна, згорілі машини, а ще - знищений склад інтернет-магазину ROZETKA.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на співвласника мережі Владислава Чечоткіна у Facebook.

Чечоткін розмістив фотографії та розповів, що від ракетного удару постраждав склад ROZETKA. Машини біля складу перевернуло догори дригом вибуховою хвилею, а сама будівля - суттєво постраждала.

"На фото - наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", - написав він.

Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото)Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото)Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото)Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото)Ракетна атака на Київ: під обстріл попав великий склад ROZETKA (фото)

фото: facebook.com/chechotkin

Також Чечоткін додав, що працівники складу не постраждали, бо вчасно встигли піти у бомбосховищі.

"Але головне. На зміні було 99 людей. Вони НЕ постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі та завдяки цьому залишилися неушкодженими. Дякую кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше - дрібниці. Відбудуємо. Відпрацюємо. Вистоїмо", - резюмував співвласник компанії.

Раніше ми розповідали про наслідки ракетної атаки на Київ - вибиті вікна та нерозірваний снаряд.

А також писали про те, які наслідки ракетної атаки в Київській області.

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З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ