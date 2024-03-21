Поранені цивільні та пошкоджені приватні будинки: наслідки атаки РФ у Київській області (фото)
У Київській області внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Вранці 21 березня збройні сили РФ атакували територію Київської області ракетами.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє осіб отримали осколкові поранення. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
"Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, на місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС.
Наразі прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війн", - повідомляють в Офісі Генпрокурора.
Атака РФ в ніч на 21 березня
Росія в ніч на 21 березня атакувала Україну ракетами, під ударом був Київ. Окупанти випустили 31 ракету - 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.
Проте у Києві через падіння уламків збитих ракет були пошкодження, спалахнули пожежі. Зокрема, у столиці були пошкоджені будинки, дитсадок та автівки.
Також відомо, що через ворожий удар постраждали понад 10 людей, серед них дитина.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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