Поранені цивільні та пошкоджені приватні будинки: наслідки атаки РФ у Київській області (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війн", - повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Як зазначають у відомстві, на місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє осіб отримали осколкові поранення. Інформація щодо потерпілих уточнюється. "Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Атака РФ в ніч на 21 березня

Росія в ніч на 21 березня атакувала Україну ракетами, під ударом був Київ. Окупанти випустили 31 ракету - 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Проте у Києві через падіння уламків збитих ракет були пошкодження, спалахнули пожежі. Зокрема, у столиці були пошкоджені будинки, дитсадок та автівки.

Також відомо, що через ворожий удар постраждали понад 10 людей, серед них дитина.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.