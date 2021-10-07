В Раде "поздравили" Путина с днем рождения знаменитой песней (видео)

Инициатором "музыкальной паузы" в парламенте стал депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), который на трибуне завершил свое выступление призывом к коллегам вместе исполнить данный хит.

"Друзья! Знаете, у нас сегодня в мире есть именинник - его зовут Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним этому именнику Владимиру Путину на весь мир украинскую народную песню. Кстати, из Харькова. Давайте ему ее напомним и скажем: "Путин..." - начал нардеп.

"Ху**о!", - хором из зала последовало продолжение известной кричалки харьковских ультрас.

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!" - закончил фразу из песенки Гончаренко и добавил: "Вот так и будем работать!"

После подобного "поздравления" Путина с 69-летием в Раде прозвучали аплодисменты.

Видео: нардепы в Верховной Раде исполнили хит про Путина