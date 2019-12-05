В Раде подрались из-за женщины: опубликована оскорбительная переписка

Гео Лерос подрался с Бужанским в Раде (коллаж: РБК-Украина, фото: Буквы)

Драка в Раде произошла из-за хамского поведения депутата от Слуги народа"

В Верховной Раде 5 декабря народные депутаты подрались из-за женщины. Причиной тому стало хамское поведение Гео Лероса в закрытом чате "Sluga Speakers". В нем народные избранники обсуждали законопроекты, стоящие на повестке дня.

При этом Гео Лерос при виртуальном общении не сдерживал эмоций, допуская незензурщину. Видимо, такой стиль общения для нардепа в порядке вещей. Фото скандальной переписки опубликовало издание Буквы.

Его коллега Ирина Верещук попросила не материться в общем чате.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео?" – написала нардеп.

Лерос ответил лаконично, выказав еще более неуважение: "Нех*й делать".

Верещук снова призвала Лероса не выражаться и попросила его извиниться.

В ответ Гео Лерос написал, что у него очень плотный график, и может лет через восемь он и извинится.

Гео Лерос подрался с Бужанским в Раде (фото: Буквы)

Ирина Верещук рассказала о неприятной ситуации коллегам, сидящим рядом. Что и спровоцировало реакцию.

"Потом я рассказала о ситуации тем, кто сидит рядом со мной в парламенте. И те, кто это услышал, пошли к Леросу - просить, чтобы он все-таки извинился", - прокомментировала Верещук.

Главным зачинщиком стал Макс Бужанский, который, впрочем, отрицает факт драки. А вот Лерос подтвердил, что потасовка имела место, но в подробности вдаваться не стал, и извиняться не намерен.