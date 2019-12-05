Нардепы подрались в Верховной Раде: причиной конфликта стала женщина (видео)

Драка в Верховной Раде - все подробности (Коллаж РБК-Украина)

В Верховной Раде подрались депутаты "Слуги народа"

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Гео Лерос и Макс Бужанский устроили драку прямо в сессионном зале Верховной Рады в четверг, 5 декабря. Как оказалось, причиной конфликта стало оскорбление в закрытом чате нардепа Ирины Верещук.

Гео Лерос написал какой-то непристойный текст, но что именно – неизвестно. В "Слуге народа" ответили, что закрытые чаты не комментируют. Макс Бужанский вступился за Верещук и между нардепами возникла потасовка. Как объяснила Верещук в кулуарах, она могла случайно спровоцировать эту ситуацию.

"У нас действительно был конфликт с господином Леросом, который, считаю, не в политический способ высказывался обо мне как публично, так и в чате. Я сделала ему примечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Потом я рассказала о ситуации тем, кто сидит рядом со мной в парламенте. И те, кто это услышал, пошли к Леросу – просить, чтобы он все-таки извинился. И произошло такое… Если мы причинили кому-то неудобства, простите, пожалуйста! Может быть, я спровоцировала их своей эмоциональностью… Но считаю, что мы должны учится доверять и уважать друг друга, тогда и люди, которые нас избрали, будут верить нам", - рассказала она.

Верещук прокомментировала драку Лероса и Бужанского

Конфликт между народными депутатами перерос в драку и депутатам от ЕС и "Голоса" пришлось даже разнимать Макса Бужанского и Гео Лероса.

Позже Лерос подтвердил на своей странице в Facebook, что у него возникла потасовка с Бужанским, но объяснить суть конфликта не захотел.

"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции", - написал Лерос.

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А вот Макс Бужанский факт драки отрицает.

Бужанский отрицает конфликт с Леросом

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам сообщил, что причины драки выяснят.

Лидер "Слуги народа" признался, что драку не видел