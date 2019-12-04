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Савченко снова отличилась странным поведением (видео)

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 17:11
Савченко снова отличилась странным поведением (видео)
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина)

Надежда Савченко заставила коммунальщиков убирать после себя

Надежда Савченко в среду, 4 декабря, устроила перфоманс под стенами Верховной Рады. Скандальная экс-нардеп принесла под Парламент мешки с землей, на которых были написаны названия городов Украины.

Таким образом, Савченко пыталась выразить протест против законопроекта о рынке земли, который предусматривает возможность ее продажи в Украине.

Акция, организованная бывшим депутатом, началась около 11:00. Под здание Верховной Рады принесли мешки с землей, а потом появилась Савченко с микрофоном.

"Меня попросили не мусорить. Кто-то считает, что украинская земля - это мусор", - говорила экс-нардеп, высыпая землю, говоря, что коммунальные службы придут и уберут.

Экс-нардеп призвала мужчин, которые наблюдали за происходящим, подойти и помочь ей поднять мешки и сделать "курган МВФ".

Курган під Верховною Радою з української землі #ні_продажу_української_землі

Опубліковано Надія Савченко Середа, 4 грудня 2019 р.

Савченко под Радой рассыпала землю (видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

    Бывшему народному депутату пыталась помешать "полиция диалога", охраняющая порядок на массовых мероприятиях.

    Напомним, что проект закона 2178-10 об открытии рынка земли приняли 13 ноября в первом чтении. Второе чтение пройдет на следующей пленарной неделе с 16 по 20 декабря. Кроме того, предусматривается, что вопрос о возможности покупки земли иностранцами будет вынесен на референдум.

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